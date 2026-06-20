Apertura con il ministro Abodi, domenica atteso il ministro Urso. Tre giorni di acrobazie aeree ed esposizione di mezzi. Nel vivo all’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago l’evento nazionale dedicato al mondo del volo



Castiglione del Lago, 20 giu.2026 – È entrato subito nel vivo il 1° Avioraduno nazionale dell’Aero Club d’Italia (Aeci), che si tiene all’aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago fino a domenica 21 giugno. Sono già centinaia gli aerei e i velivoli di ogni tipo, tra cui anche alcuni modelli particolarmente innovativi o esemplari storici e molto rari, che sono già giunti nell’aviosuperficie lacustre da tutte le regioni.

Ad accoglierli e dare loro il benvenuto, nella giornata di sabato, insieme al presidente di Aeci Stefano Arcifa e ai volontari dell’Aero Club Trasimeno, che collabora ufficialmente all’organizzazione dell’evento, il sindaco Matteo Burico, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Non è mancata per loro la possibilità di salire su un idrovolante e sorvolare i paesaggi del Trasimeno, gli stessi luoghi dove oltre cento anni fa i primi idrovolanti venivano assemblati e facevano la loro innovativa comparsa nei cieli. Un augurio, magari, per un loro futuro ritorno.

“Mi auguro che il Trasimeno – ha detto il ministro Abodi, appena sceso dall’idrovolante – possa ospitare non solo eventi straordinari come questo ma anche un’attività quotidiana, perché credo ci siano tutte le condizioni. Il mondo del volo merita di essere sostenuto e promosso, come sport e come passione, ma anche per gli aspetti culturali, sociali, economici e industriali a esso legati”. “L’esperienza del volo sopra al lago Trasimeno – ha raccontato anche Proietti – è straordinaria e offre uno sguardo diverso sui nostri paesaggi. Questa aviosuperficie dà un enorme valore aggiunto a questo territorio e alla nostra regione, e lo vediamo anche in questa manifestazione in cui piloti da tutta Italia hanno preso “d’assalto” il Trasimeno. Un comprensorio in cui il mondo del volo e dell’aeronautica affondano le proprie radici, e in cui si respira ancora forte questa passione”.

All’evento è intervenuto anche il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. La tre giorni dedicata al mondo del volo, si era aperta venerdì 19 giugno con un convegno ospitato a Palazzo della Corgna, durante il quale l’Aero club d’Italia ha affrontato il tema dell’avioturismo, rilanciando la necessità di una specifica legge che promuova tale settore, sostenendo così i territori. All’incontro sono intervenuti il presidente nazionale dell’Aeci Stefano Arcifa, l’amministratore unico di Enac Servizi, Marco Trombetti, il direttore risorse umane di Enac, Marco Di Giugno, e l’amministratore delegato di Avioportolano, Guido Medici.

A coordinare l ‘incontro il già Senatore Luca Briziarelli, da anni impegnato su questo tema. L’iniziativa ha ripercorso le tappe principali di un progetto che negli ultimi anni ha visto un interesse crescente a livello nazionale. È stata anche l’occasione per confermare ufficialmente l’inserimento dell’avioturismo e della valorizzazione e promozione delle aviosuperfici all’interno del testo unico per il turismo della Regione Umbria che sarà preadottato a luglio. “Meglio di così non si poteva sperare per questo primo avioraduno – ha sottolineato Arcifa –. Abbiamo le principali aziende produttrici di aeroplani da diporto e sportivo.

Abbiamo avuto riscontri e sorrisi da tutti i nostri ospiti e questo è molto positivo anche per il Trasimeno. Abbiamo i nostri migliori campioni di acrobazie che si esibiscono in volo. C’è veramente di tutto. Per cui aspettiamo numerosi famiglie, bambini e ragazzi affinché possano conoscere, avvicinarsi e appassionarsi al mondo del volo”. Tornando al cuore pulsante dell’avioraduno, l’aeroporto Eleuteri, il pubblico può entrare gratuitamente e ammirare centinaia di velivoli – ne sono attesi almeno quattrocento – e spettacolari esibizioni aeree.

A terra, tra i numerosi stand espositivi, le principali aziende italiane produttrici presentano i loro più moderni esemplari, tra cui anche un Jetson One, il primo drone con pilota a bordo. Non mancano gli affascinati biplani o gli aerei della seconda guerra mondiale, perfettamente conservati, accanto a droni, aeromodelli, elicotteri e deltaplani a motore. Ricco il programma delle esibizioni in volo, con le pattuglie acrobatiche che si incrociano nei cieli, insieme a mongolfiere con voli vincolati, paracadutisti con bandiere e voli a vela acrobatici.

Vari anche i momenti culturali e di approfondimento, tra cui, domenica alle 10.30, l’incontro ‘Storie di aviazione di passione e di sport’, mentre alle 12 si terrà la presentazione ufficiale del protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione sportiva e turistica dell’aeroporto Eleuteri tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aero club d’Italia e Aero club Trasimeno. Attesi nella mattinata anche il ministro delle imprese economico e made in Italy, Adolfo Urso, e l’assessore regionale a sport e turismo, Simona Meloni.

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