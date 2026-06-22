E’ agli ultimi posti in Italia

Perugia, 22 giugno 2026 – “I dati pubblicati da Svimez sono impietosi e rappresentano una bocciatura senza appello della Giunta Proietti. L’Umbria è ufficialmente in recessione nel 2025 con un Pil in calo dello 0,2%, mentre l’Italia cresce dello 0,5% e il Centro Italia dell’1%. Peggio di noi fa soltanto la Toscana e a livello nazionale siamo quintultimi. È il segnale evidente di una regione che sta perdendo competitività, attrattività e prospettive di sviluppo”. (Nella foto, Enrico Melasecche)

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Assemblea Legislativa dell’Umbria, Enrico Melasecche. “Dopo mesi di propaganda e annunci, arrivano finalmente i dati reali. E i numeri raccontano una realtà molto diversa da quella descritta quotidianamente dalla presidente Proietti e dalla sua maggioranza. L’Umbria arretra mentre gli altri territori avanzano. È il risultato di un anno e mezzo di malgoverno caratterizzato da immobilismo, scelte ideologiche e totale assenza di una strategia per la crescita.

La prima responsabilità politica di questo arretramento è l’aumento delle tasse imposto dalla sinistra umbra. L’innalzamento dell’Irpef per famiglie e lavoratori e dell’Irap per le imprese ha trasmesso un messaggio devastante: chi produce, investe e crea occupazione in Umbria viene penalizzato anziché sostenuto. Una scelta miope e recessiva che sta già producendo effetti negativi sull’economia regionale e che rischia di manifestare conseguenze ancora più pesanti nei prossimi anni.

Accanto alla stangata fiscale c’è il vuoto assoluto sul fronte degli investimenti. In un anno non è stato avviato un solo grande progetto capace di generare sviluppo. Tutto è fermo. Tutto è bloccato. La Giunta Proietti ha ereditato dossier strategici e invece di accelerarli ha preferito paralizzarli o metterli in discussione. Il caso del Nodo di Perugia è emblematico. Anziché difendere con forza un’opera fondamentale per il futuro dell’Umbria, si continua a navigare nell’incertezza, mentre sull’alta velocità si assumono posizioni che finiscono per favorire altre regioni, in particolare la Toscana, a discapito del nostro territorio. Lo stesso vale per il termovalorizzatore, cancellato per puro pregiudizio ideologico senza alcuna alternativa credibile.

Il dato forse più grave è che l’Umbria appare oggi una regione senza una guida economica. Manca una visione industriale, manca una politica infrastrutturale, manca una strategia per attrarre investimenti e creare lavoro. Si governa inseguendo slogan e battaglie ideologiche mentre il sistema produttivo chiede risposte concrete. Svimez certifica ciò che cittadini e imprese percepiscono da mesi: l’Umbria si è fermata. E quando una regione si ferma mentre le altre corrono, inevitabilmente arretra. La presidente Proietti e l’intera Giunta regionale dovrebbero abbandonare la propaganda e assumersi la responsabilità politica di questo fallimento”.

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