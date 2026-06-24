Esperti, istituzioni e imprese a confronto sul ruolo dell’AI nei servizi pubblici e nella crescita dei territori

Perugia, 24 giugno 2026 – Si terrà domani, giovedì 25 giugno, dalle ore 9.30 alle 13, nel Palazzo della Provincia di Perugia, il convegno “L’Intelligenza Artificiale che serve ai territori”.

L’iniziativa, promossa da Provincia di Perugia, Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Confindustria Umbria, ANCI Umbria e PuntoZero, si inserisce nel percorso del progetto PerugIA Next.

Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Gianluca Carlo Misuraca, direttore scientifico AI4Gov-X e coordinatore della European AI Skills Academy (AISHA), Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Piero Dominici, scienziato sociale ed esperto di sistemi complessi dell’Università degli Studi di Perugia, e Alessandra Santacroce, direttrice Relazioni istituzionali di IBM Italia e vicepresidente di Unindustria con delega alle Multinazionali.

La mattinata si concluderà con un workshop dedicato all’AI Act e alle prospettive per la Pubblica Amministrazione, con l’intervento di Benedetto Ponti, professore di Diritto amministrativo e Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Perugia.

La direzione scientifica e la moderazione saranno affidate a Luca De Biase, giornalista e divulgatore esperto di innovazione, direttore scientifico di PerugIA Next.

La partecipazione all’evento concorre al raggiungimento dell’obiettivo annuale di almeno 40 ore di formazione pro capite previsto dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 (cosiddetta “Direttiva Zangrillo”).

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