di GILBERTO SCALABRINI

Bevagna, 25 giugno 026 – Tra il profumo del pane appena sfornato, il suono dei martelli nelle botteghe e il vociare dei mercanti che anima i vicoli, il Medioevo continua a vivere nel cuore di Bevagna. Il Mercato delle Gaite entra nella sua fase decisiva dopo giornate di grande partecipazione e spettacolo, con le prime sentenze emesse dalla giuria e l’attesa che ora cresce per le sfide finali.

Si sono concluse con grande successo la Gara Gastronomica e la Gara dei Mestieri, due degli appuntamenti più attesi della manifestazione, che hanno visto le quattro Gaite – San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro – misurarsi in prove di altissimo livello. Capacità artistiche, rigore nella ricostruzione storica, interpretazione e organizzazione hanno conquistato il favore della giuria, confermando ancora una volta l’elevata qualità della rievocazione bevanate.

Ora l’attenzione è tutta rivolta agli ultimi due appuntamenti che assegneranno il titolo della 37ª edizione: la Gara del Mercato e la Gara di Tiro con l’Arco. Nelle sedi delle quattro Gaite si lavora senza sosta per rifinire ogni dettaglio degli allestimenti che faranno da cornice alle prove decisive, frutto di mesi di studio, ricerca e passione.

La Gara del Mercato rappresenta il momento simbolo della manifestazione, quello che più di ogni altro restituisce ai visitatori l’atmosfera autentica della Bevagna medievale. Tra botteghe ricostruite, mercanzie, antichi mestieri e scambi commerciali rivivono le dinamiche della vita quotidiana di un borgo del Duecento, dove il commercio diventa occasione di incontro, confronto e condivisione.

L’edizione 2026 si avvia così verso il gran finale forte di una partecipazione straordinaria e di un’offerta culturale capace di coinvolgere studiosi, appassionati, famiglie e bambini. A rendere ancora più ricco il programma sono stati concerti, spettacoli teatrali e animazioni che hanno trasformato piazze e chiese del centro storico in un grande palcoscenico diffuso, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Particolarmente apprezzato lo spettacolo teatrale “Francesco, il Cantico”, proposto dal Teatro Stabile San Carlo di Foligno, che ha emozionato il pubblico e impreziosito il calendario culturale della manifestazione.

Anche i numeri raccontano il successo dell’edizione 2026. Nei giorni feriali il Mercato delle Gaite ha accolto una media di circa 3.000 visitatori al giorno, mentre nei fine settimana l’affluenza complessiva ha raggiunto le 20.000 presenze. Migliaia di persone hanno già scelto di immergersi nell’atmosfera della Bevagna medievale e altrettante sono attese negli ultimi giorni della manifestazione, quando la città saluterà un’edizione che, ancora una volta, ha saputo confermare il proprio straordinario valore storico, culturale e identitario, consolidando il Mercato delle Gaite tra le più prestigiose rievocazioni medievali d’Italia.

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