Il Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 1 ha avviato l’indagine epidemiologica in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione della Regione Umbria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche

Perugia, 25 giugno 2026 – Sono tre i bambini dell’area dell’Assisano che risultano essere attualmente ricoverati in tre diversi ospedali – Firenze, Perugia e Roma – a seguito di un’infezione da Escherichia coli, i cui sintomi sono iniziati lo scorso 18 giugno.

Il Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 1, in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione della Regione Umbria e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, ha attivato tutte le procedure previste per la gestione di questi casi. Sono in corso l’indagine epidemiologica e i controlli ambientali necessari a ricostruire le possibili fonti di esposizione e a garantire la massima tutela della salute pubblica.

Escherichia coli è un batterio Gram-negativo che fa parte della flora intestinale normale degli esseri umani. Sebbene la maggior parte dei ceppi di Escherichia coli sia innocua e contribuisca all’equilibrio del microbiota e alla produzione di vitamine, alcuni ceppi possono essere patogeni e causare infezioni intestinali, urinarie o sistemiche. Solitamente i sintomi compaiono dopo 3-4 giorni dall’esposizione al batterio.

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