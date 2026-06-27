Decisivo l’intervento dei negoziatori della Polizia

Corciano (Pg), 27 giugno 2026 – Momenti di forte tensione a Corciano, dove un delicato intervento della Polizia di Stato si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte grazie all’azione del Team dei Negoziatori della Questura di Perugia.

L’allarme è scattato nella giornata di oggi, quando al Numero Unico di Emergenza è arrivata la segnalazione di un anziano ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Mentre il ferito veniva assistito dai sanitari, gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto l’abitazione di famiglia, nel territorio comunale di Corciano, per ricostruire quanto accaduto. Qui si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente delicata: il figlio dell’anziano si era barricato all’interno della casa, dove erano custoditi due fucili da caccia regolarmente detenuti.

Di fronte al rischio di un’escalation, la Questura ha attivato il Team dei Negoziatori della Polizia di Stato, che ha avviato un paziente lavoro di mediazione. Il dialogo ha consentito di risolvere la situazione senza ulteriori criticità: l’uomo è uscito spontaneamente dall’abitazione ed è stato messo in sicurezza.

Al termine dell’operazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato in via cautelativa i due fucili da caccia regolarmente detenuti. Restano in corso gli accertamenti investigativi per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio.

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