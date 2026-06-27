Martedì 30 giugno per presentare attività a sostegno dell’associazionismo sportivo in collaborazione con la Uisp

Marsciano, 27 giugno 2026 – Un incontro sui nuovi scenari che coinvolgono l’associazionismo sportivo. È quello in programma martedì 30 giugno a Marsciano, alle ore 18.00 presso la sala Gramsci della Biblioteca comunale.

L’evento, promosso dal Comune d Marsciano e realizzato in collaborazione con la Uisp Orvieto Medio Tevere ha proprio l’obiettivo di presentare attività a supporto delle associazioni del Terzo Settore, e di quelle sportive in particolare, rispetto ai mutevoli scenari introdotti dalle riforme legislative e alle opportunità che tali cambiamenti offrono.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Sergio Pezzanera, vicesindaco di Marsciano con delega all’associazionismo e allo sport, cui seguirà l’intervento di Stefano Rumori, presidente dell’associazione Uisp Orvieto Medio Tevere.

Come spiega il vicesindaco Sergio Pezzanera, “sarà un momento di confronto importante per il nostro associazionismo sportivo. Gli interventi del legislatore hanno introdotto, nel corso degli ultimi anni, novità che richiedono strumenti aggiornati e un supporto concreto. Lo sport, oltre a essere attività fisica e benessere, è relazione, educazione, inclusione. Le nostre associazioni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire tutto questo, e il Comune intende continuare a sostenerle con attenzione e responsabilità, facilitando l’accesso a tutte le opportunità che si sono aperte con la riforma del Terzo Settore. Solo insieme possiamo far crescere ancora di più il nostro sistema sportivo e il valore sociale che esso rappresenta per Marsciano”.

All’incontro sono invitate a partecipare tutte le società sportive del territorio comunale e gli enti del Terzo Settore in generale.

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