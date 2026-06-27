Ieri la consegna delle qualifiche alle giovani professioniste del Trasimeno. Cerimonia a Palazzo della Corgna per le nuove professioniste dell’estetica e dell’acconciatura. Il talk con l’Assessora Spadoni e la Direttrice Ciombolini rilancia il valore economico e sociale dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sul territorio. Aperte le iscrizioni per l’anno formativo 2026-2027.

CASTIGLIONE DEL LAGO, 27 giugno 2026 – Una nuova linfa vitale per l’economia del Trasimeno e un segnale potente per l’occupazione e l’imprenditoria femminile del territorio. Si è svolta questa mattina, nella prestigiosa cornice della Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, la cerimonia “Il domani nelle mani – Le nuove professioni del Trasimeno”, l’evento promosso dalla Scuola dei Mestieri di Ecipa Umbria (sede di Castiglione del Lago) con il patrocinio del Comune castiglionese.

Il cuore della mattinata è stata la consegna ufficiale degli attestati di qualifica professionale alle studentesse che hanno concluso con successo i percorsi triennali in estetica e acconciatura. Un traguardo straordinario che quest’anno assume un significato ancora più profondo: le neo-qualificate sono infatti tutte giovani donne, una risposta concreta e locale ai dati nazionali ancora troppo bassi sul fronte dell’occupazione e dell’autoimprenditorialità femminile.

Ecco le ragazze che hanno ricevuto il titolo professionale e che sono pronte a immettersi nel mercato del lavoro locale: Bajrami Skurta, Cacciapaglia Sofia, D’Ambrosio Jennifer, Di Benedetto Noemi, Guri Elsona, Guri Erisa, Niciarelli Melissa, Rella Noemi, Rossini Matilde, Tassi Aurora, Thoma Era. Alla consegna degli attestati di qualifica è seguito un talk sul valore umano, sociale ed economico dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il sistema della Scuola dei Mestieri si attesta infatti come un pilastro fondamentale per il Trasimeno, capace di offrire ai giovani tra i 14 e i 18 anni che non si riconoscono nei percorsi scolastici puramente teorici un’alternativa di eccellenza e gratuita a due passi da casa, contrastando la dispersione e garantendo alle aziende di prossimità una forza lavoro altamente qualificata. Al dibattito, moderato dalla Direttrice Claudia Ciombolini, hanno preso parte attiva anche le docenti dei corsi Corinna Cattuto e Sonia Sorci, insieme ad alcune delle studentesse qualificate che hanno condiviso la propria esperienza.

«Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di sostenere questa realtà – ha dichiarato Mariella Spadoni, Assessora alle Politiche per il Lavoro, Imprenditoria Femminile e Parità di Genere del Comune di Castiglione del Lago –. Le istituzioni saranno ancora più vicine a una Scuola che genera così tanto valore umano ed economico per il nostro territorio. Vedere oggi tante ragazze qualificarsi e guardare al futuro con fiducia, pronte a diventare le lavoratrici e le imprenditrici di domani qui al Trasimeno, è la dimostrazione che stiamo offrendo risposte concrete ai bisogni della nostra comunità».

«La Scuola dei Mestieri di Castiglione del Lago è un progetto prezioso che deve continuare a crescere – ha sottolineato Claudia Ciombolini, Direttrice di Ecipa Futuro Umbria –. È tempo di superare i vecchi pregiudizi: i percorsi IeFP non sono una scelta di ripiego o di serie B, ma una strada consapevole, solida e fortemente gratificante per il futuro di ragazze e ragazzi. Questo è vero soprattutto nei centri più piccoli, dove la reticenza culturale è a volte ancora forte, ma dove la richiesta di professionisti artigiani da parte delle imprese è invece altissima».

La Scuola dei Mestieri rappresenta un’opportunità immediata per tutti i giovani e le famiglie che in questo periodo dell’anno stanno valutando di cambiare percorso scolastico per intraprendere una strada più pratica, soddisfacente e orientata al lavoro. Le iscrizioni per l’anno formativo 2026-2027 sono ufficialmente aperte. Per informazioni sui corsi di acconciatura ed estetica in partenza a settembre o per fissare un appuntamento e visitare la sede, è possibile contattare direttamente la Scuola dei Mestieri al numero telefonico 075 5173143 interno 151.

LA SCUOLA DEI MESTIERI DI CASTIGLIONE DEL LAGO Parte del circuito regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), la Scuola dei Mestieri di Ecipa Umbria accoglie ragazze e ragazzi in obbligo scolastico (dopo la terza media o in uscita dai primi anni delle superiori) che desiderano un percorso formativo pratico e orientato al lavoro. Nella sede di Castiglione del Lago (via della Stazione 24) sono attivi i corsi triennali gratuiti di Acconciatura ed Estetica. Con lezioni dal lunedì al venerdì e un forte utilizzo dei laboratori didattici, la Scuola rappresenta il punto di riferimento per la formazione artigiana nella zona del Trasimeno.

(0)