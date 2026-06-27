Terni, 27 giugno 2026 – Prosegue l’attività di prevenzione della Questura di Terni finalizzata a garantire la sicurezza del territorio attraverso l’adozione di misure nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Il Questore Abenante ha emesso sette fogli di via obbligatori con divieto di ritorno e un avviso orale.

In particolare, sono stati adottati due fogli di via con divieto di ritorno per tre anni dai Comuni di Terni, Narni e San Gemini nei confronti di due uomini, entrambi residenti a Napoli, controllati dalla Polizia Stradale e dalla Questura di Terni lungo la E45. I due risultavano gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di frodi, estorsioni, maltrattamenti in famiglia e altri delitti.

Sono stati inoltre emessi tre fogli di via con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Terni nei confronti di tre cittadini stranieri, domiciliati a Roma, denunciati nei giorni scorsi dai Carabinieri perché ritenuti responsabili, in concorso, di furti commessi presso due esercizi commerciali del centro commerciale Cospea Village.

Un ulteriore foglio di via con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Terni è stato adottato nei confronti di un cittadino albanese, arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, occultate nelle parti intime. Nei suoi confronti era già stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

Un altro foglio di via con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Terni è stato emesso nei confronti di un uomo arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il soggetto era già destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Terni e risultava gravato da ulteriori precedenti in materia di stupefacenti.

Infine, il Questore ha adottato un avviso orale nei confronti di un uomo ritenuto abitualmente dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

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