di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 28 giugno 2026 – Tra il silenzio della luce e il tumulto dell’anima corre un filo invisibile. È questo il percorso che da oggi attraversa le sale del CIAC, il Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno in via del Campanile, dove la Fondazione Cassa di Risparmio ha inaugurato ieri pomeriggio una delle esposizioni più significative della stagione culturale umbra: un confronto serrato e affascinante tra due protagonisti assoluti dell’arte italiana del Novecento, Virgilio Guidi e Tancredi Parmeggiani. (Nella foto, opera di Virgilio Guidi: donna che si leva, 1920, olio su tela, 142×80 cm)

Oltre settanta opere rare, molte delle quali di straordinaria qualità museale, accompagnano il visitatore in un viaggio che mette in dialogo i capolavori realizzati da Guidi negli anni Venti e Trenta con le creazioni più intense e radicali di Tancredi tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Monica Sassi, che ha evidenziato come la valorizzazione degli spazi del CIAC trovi nella mostra dedicata a Guidi e Tancredi una delle sue espressioni più significative.

Un progetto culturale di grande qualità, fortemente voluto dalla Fondazione, reso possibile grazie al lavoro dell’avvocato Tomassoni e dell’intero staff organizzativo, ai quali ha rivolto un sentito ringraziamento. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Cultura, Alessandra Leoni, che ha voluto rendere omaggio a Tomassoni per il prezioso contributo offerto alla città: «Grazie alle sue competenze e alla sua profonda conoscenza, riesce ogni volta ad aprirci le porte dello straordinario mondo dell’arte contemporanea».

Ad impreziosire l’inaugurazione anche la presenza di autorevoli personalità del panorama artistico e culturale: lo storico dell’arte Costantino D’Orazio, già direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e oggi alla guida della Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura; l’artista americana di fama internazionale Liliane Lijn, tra le protagoniste dell’arte cinetica, che ebbe modo di conoscere personalmente Tancredi quando aveva appena diciassette anni; e il maestro Gigi Frappi.

Un incontro che, almeno in apparenza, sembra impossibile: da una parte la ricerca lirica della luce, dello spazio e della forma; dall’altra il segno inquieto, la tensione psicologica e la frammentazione dell’esistenza contemporanea.

Eppure è proprio in questa distanza che i curatori, Italo Tomassoni e Giovanni Granzotto, individuano un terreno comune. Un legame profondo, sotterraneo, che supera le differenze generazionali e linguistiche dei due artisti e che dà il titolo del progetto espositivo: Un nodo invisibile. Una domanda critica tanto suggestiva quanto complessa guida infatti l’intero progetto espositivo: quale relazione autentica unisce due maestri apparentemente lontanissimi?

Tomassoni legge questo confronto attraverso la metafora del Nodo Borromeo elaborata dallo psicoanalista Jacques Lacan, un intreccio tra reale, simbolico e immaginario che diventa chiave di lettura dell’esperienza artistica e della profondità dell’essere. In questa prospettiva, la pittura di Guidi appare costruita su un equilibrio poetico tra luce, colore, forma e spazio. L’artista veneziano attraversa il Novecento mantenendo saldo il legame con la tradizione italiana e con quella luce lagunare che permea la sua opera di una dimensione quasi contemplativa.

Sul versante opposto si colloca Tancredi, figura inquieta e visionaria, sostenuta da Peggy Guggenheim e vicina alle esperienze dello Spazialismo. Nelle sue tele il colore e il segno diventano strumenti di esplorazione interiore, registrazione del disagio esistenziale e dell’instabilità della coscienza moderna. Una pittura che non descrive il mondo, ma ne intercetta le fratture più intime.

Il percorso espositivo, visitabile fino al 27 settembre, si presenta così come un intenso confronto tra luce e inquietudine, armonia e tensione, tradizione e sperimentazione. Un percorso che non si limita ad accostare due grandi artisti del secolo scorso. Più che accostare due grandi maestri del Novecento, la mostra propone una rilettura originale della pittura italiana e invita il visitatore a seguire quel filo nascosto che, oltre il tempo e le differenze, continua a unire due straordinari universi creativi.

(Dal Corriere dell’Umbria)

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