Per ballare, cantare e chiudere una edizione da record del festival nel migliore dei modi arriva Ditonellapiaga: l’icona dell’ultimo Sanremo domani (28 giugno) sul main stage dei Giardini del Frontone, per la serata finale ad ingresso gratuito. Archiviato anche l’incendiario live di Salmo di venerdì sera, ecco tutti gli appuntamenti dell’ultima giornata, ancora dall’alba alla notte

PERUGIA, 28 giugno 2026 – – Rush finale per l’Umbria che Spacca. Dopo quattro giornate vibranti di musica, cultura e vivacità a 360 gradi, la quinta e conclusiva di domenica 28 giugno sarà ancora con numerose proposte per tutta la giornata, dall’alba alla notte.

Per ballare, cantare e chiudere il festival nel migliore dei modi arriva al festival Ditonellapiaga, l’icona dell’ultimo Festival di Sanremo. Ai Giardini del Frontone nel Main Stage ecco la consueta grande festa di Perugia, il gran finale ad ingresso gratuito (fino a raggiungimento capienza).

Sulla scia del successo di “Che fastidio!”, presentato in gara al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga sta calcando i palchi dei principali festival italiani. I primi appuntamenti vedranno la cantautrice esibirsi quindi anche a Perugia per l’Umbria che Spacca. Ad anticipare il ritorno live di Ditonellapiaga per l’estate 2026, il nuovo progetto discografico “Miss Italia”.

Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, “Miss Italia” nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione – nel nuovo album entra in gioco l’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga che ritrova la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, proprio come il suo nome. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

In apertura ci saranno anche Maria Antonietta e Colombre. Dopo aver condiviso anche loro il palco di Sanremo, i due artisti si esibiranno anche a Perugia.

Come al solito il Main Stage ospiterà in apertura cantanti e formazioni umbre selezionate per il Coop Contest realizzato con UniCoop Etruria: ad esibirsi saranno Virginia e Blueannika. Apertura cancelli dalle ore 18.30 per consentire l’ingresso al Frontone in maniera ordinata. Inizio concerti dalle ore 19.15 in poi.

Ultimo appuntamento anche alla Galleria Nazionale dell’Umbria, dove la musica incontra l’arte in una cornice unica, quella della Galleria che Spacca. Il giornalista Michele Bellucci questa volta dialogherà con Erocaddeo. Tra parole e musica si chiuderà in bellezza anche questa storica sezione del festival. Apertura porte alle ore 16:30, inizio 17:15.

Ma Umbria che Spacca si accenderà come al solito subito dalla mattina. Il Garden Stage all’Orto medievale di Perugia ancora tra yoga, colazioni solidali e musica live mentre il sole si alza sul complesso monumentale di San Pietro. Un risveglio che inizia con lo yoga e la meditazione, continua con una colazione sostenibile e si scioglie nella musica live questa volta dei Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia. L’apertura area del Garden Stage è alle ore 6, con Yoga e meditazione dalle 6.15, apertura area live e servizio bar colazione dalle 7 e alle 7.15 inizio del live.

A seguire Ucs Move con una nuova attività mattutina interamente gratuita per vivere il festival e scoprire il territorio all’insegna del benessere. Il punto di partenza dalle ore 8:45 sarà l’area dei Giardini del Frontone e del Complesso di San Pietro. Domenica 28 giugno ci sarà Trekking Urbano con la community “La Company”, in collaborazione con il Comune di Perugia: un percorso a piedi, alla scoperta delle aree più nascoste dell’acropoli, dedicato al pubblico che vuol sentirsi “local”.

L’Unipg Stage con il palco nell’Area esterna del Complesso Monumentale di San Pietro (Parcheggio Facoltà di Agraria) ospiterà Bounce XL. L’ADISU Stage invece in Piazza Giordano Bruno, dedicato alla musica emergente e a chi ha voglia di mettersi in gioco, prevede Adisu talk, Unimusic Contest, How To Just Another Bolero (spettacolo di danza contemporanea, in collaborazione con Teatro Stabile dell’Umbria), Only Funk Jam.

La Chill Area in Borgo XX Giugno, davanti all’ingresso dei Giardini del Frontone, prosegue la programmazione multiculturale ospitando artisti provenienti da diverse tradizioni musicali internazionali. Tra gli artisti in programma per l’ultima serata: Tare, Ponzio Pilates. Concerti e performance ogni giorno dalle ore 17 fino a tarda notte con ingresso gratuito.

Ancora attiva la Buskers Area, uno spazio diffuso dedicato alla musica di strada e alle performance itineranti che sta animando in queste serate di festival tutta l’area di Corso Cavour e Borgo XX Giugno. L’area sarà ancora a disposizione di artisti, musicisti e performer di strada, in set acustici e spettacoli dal vivo a stretto contatto con il pubblico, contribuendo a trasformare le vie del quartiere in un percorso culturale aperto e partecipato. Un format pensato per valorizzare l’incontro spontaneo tra artisti e spettatori, arricchendo l’esperienza urbana del festival e creando momenti di musica e condivisione accessibili a tutti.

L’Umbria che Spacca è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS.

Con il sostegno e il patrocinio di: Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli studi di Perugia, Università per stranieri di Perugia, Adisu Umbria, Confindustria Umbria, Confcommercio Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria.

Con il sostegno di: Fondazione Perugia e Ministero della Cultura.

Cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito dei progetti PR FESR e PR FSE+.

In collaborazione con: Musei Nazionali di Perugia, Direzione regionale Musei nazionali Umbria, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Main Sponsor: Birra Flea.

Sponsor: UniCoop Etruria.

Water Partner: Acea Acqua.

Food Partner: Testone.

Mobility Partner: Ambrosi.

Merch by: Sestabase.

Print Partner: Grafox.

Radio ufficiale: Radio Subasio.

Info, contatti e biglietti in prevendita

Sito: www.umbriachespacca.it

Facebook: www.facebook.com/UmbriaCheSpacca/

Instagram: www.instagram.com/umbriachespacca/

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