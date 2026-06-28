Terni, 28 giugno 2026 – Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Movida sicura”, con l’impiego di equipaggi della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività ha interessato le principali aree della movida cittadina, tra cui piazza Solferino, piazza della Repubblica, largo Ottaviani, piazza Paul Harris e le vie limitrofe, con servizi finalizzati alla prevenzione dei reati, al rafforzamento della percezione di sicurezza e, in particolare, al contrasto della guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’accompagnamento di un cittadino straniero, con numerosi precedenti penali e di polizia, presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri presente sul territorio nazionale dove è stato trattenuto in vista del rimpatrio.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli equipaggi della Polizia Stradale hanno predisposto quattro posti di controllo, sottoponendo 37 conducenti ai controlli con precursori per l’accertamento dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. L’attività ha portato all’accertamento di una violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida, oltre all’elevazione di ulteriori sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Complessivamente il servizio ha consentito di:

identificare 80 persone ;

; controllare 46 veicoli ;

; effettuare 6 posti di controllo ;

; elevare 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

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