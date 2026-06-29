Restituito alla città un segno di arte, fede e memoria del centro storico

Bastia Umbra, 29 giugno 2026 – Sabato scorso è stata inaugurata l’Edicola restaurata della “Mater Dolorosa”, popolarmente conosciuta come “Madonna della Sedia”, situata in Via Colomba Antonietti, all’angolo con Via dell’Isola Romana, nell’area dell’ex “Casetta Tomassini”.

L’opera è stata scoperta dal Sindaco Erigo Pecci, alla presenza della Pro Loco di Bastia Umbra e di Don Marco Armillei, in rappresentanza della Parrocchia di San Michele Arcangelo, insieme ai cittadini e i mecenati che hanno contribuito al restauro, intervenuti per condividere un momento di forte significato per la comunità.

Il restauro, realizzato attraverso lo strumento dell’Art Bonus, ha permesso di restituire alla città un’opera devozionale profondamente legata alla storia del centro storico di Bastia Umbra. L’edicola raffigura la Madonna straziata dal dolore, con una spada confissa nel petto e la mano alzata al volto nell’atto di asciugarsi le lacrime: un’immagine di fede e raccoglimento che, come molte edicole mariane presenti sulle pareti delle abitazioni, aveva originariamente una funzione di custodia e protezione del vicinato.

L’intervento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Amministrazione, cittadini, imprese e famiglie, che hanno scelto di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e religioso della città. Un gesto collettivo di attenzione e sensibilità che ha consentito di recuperare un segno identitario del centro storico, oggi nuovamente visibile e fruibile dalla comunità.

«L’inaugurazione dell’Edicola restaurata della Mater Dolorosa – sottolinea il Sindaco Erigo Pecci – è motivo di grande soddisfazione per tutta la città. Restituire quest’opera ai cittadini significa recuperare non soltanto un bene artistico, ma anche una testimonianza di fede, memoria e appartenenza. Le edicole devozionali del nostro centro storico raccontano un percorso fatto di arte, spiritualità e vita quotidiana, nato dalla sensibilità delle famiglie e della comunità bastiola. Ringraziamo di cuore i cittadini, le imprese e le famiglie che hanno sostenuto l’intervento attraverso l’Art Bonus, dimostrando attenzione e amore per il patrimonio storico e artistico della nostra città».

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento all’Ufficio Cultura, in particolare al Dott. Bernardo Lancia e la Dott.ssa Lorella Capezzali, che hanno seguito con cura e passione il percorso Art Bonus e le fasi del restauro, all’Ufficio Lavori Pubblici, e ai restauratori Stefano Petrignani e Rui Sawada, che hanno curato l’intervento di recupero dell’opera.

Il restauro della “Mater Dolorosa” si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di Bastia Umbra. L’Amministrazione è già al lavoro per promuovere un nuovo intervento attraverso Art Bonus, confermando la volontà di proseguire in una strategia di tutela condivisa dei beni cittadini.

Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di settembre, con un convegno dedicato all’approfondimento del restauro, durante il quale saranno illustrati nel dettaglio gli aspetti tecnici dell’intervento, il contesto storico dell’opera e il suo significato culturale e devozionale per la comunità bastiola.

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