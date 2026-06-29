Le forze dell’ordine ai varchi per controlli serrati, primi denunciati per Rave abusivo: si attende il deflusso per lo sgombero

Spoleto, 29 giugno 2026 – Il battito incessante della musica techno continua a risuonare tra i boschi dei Monti Martani, dove un angolo di natura si è trasformato in una città effimera fatta di casse acustiche, tende e migliaia di giovani arrivati da tutta Italia. Mentre il rave prosegue ai prati di Terzo San Severo, nel territorio di Spoleto, le forze dell’ordine mantengono il controllo della situazione, scegliendo la linea della prudenza per evitare tensioni e garantire l’ordine pubblico.

La festa abusiva è iniziata nella tarda serata di sabato 27 giugno e, anche nella mattinata di domenica la musica ha continuato a diffondersi senza sosta. Il deflusso dei partecipanti è iniziato nel pomeriggio, ma al momento resta limitato. Secondo la Questura di Perugia i presenti sono compresi tra mille e 1.500, anche se le stime non ufficiali parlano di numeri sensibilmente superiori.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza presidiano gli accessi sia dal versante di Spoleto, principale via di ingresso, sia da quello di Massa Martana. Centinaia di giovani, provenienti anche dall’estero, sono già stati identificati ai posti di controllo, mentre gli operatori continuano a monitorare la situazione senza intervenire direttamente nell’area del raduno.

Secondo quanto emerge da fonti investigative, i rave hanno generalmente una durata di tre giorni: uno dedicato all’insediamento e altri due di permanenza. Se questa previsione sarà confermata, entro domani, martedì 30 giugno, la maggior parte dei partecipanti dovrebbe lasciare spontaneamente i prati di Terzo San Severo. Solo quando il numero dei presenti si sarà ridotto in maniera significativa le autorità potrebbero valutare un intervento per interrompere la musica e procedere allo sgombero dell’area.

Per chi lascia il raduno, intanto, scattano i controlli. Gli identificati ai varchi rischiano la denuncia per il reato previsto dall’articolo 633-bis del Codice penale, introdotto nel 2022 per contrastare i raduni musicali non autorizzati. La norma punisce chi organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici quando ne deriva un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica.

Resta ora da capire quale sarà l’orientamento della Procura di Spoleto: se le denunce interesseranno un numero molto ampio di partecipanti, ritenuti promotori anche attraverso la diffusione della posizione GPS del raduno su gruppi WhatsApp o canali Telegram, oppure se l’azione penale sarà concentrata esclusivamente sugli organizzatori, che potrebbero essere diverse decine.

La contestazione del reato richiede comunque la dimostrazione di un concreto pericolo per la salute o la sicurezza pubblica, valutazione che tiene conto di diversi elementi, tra cui il numero dei partecipanti, le condizioni dell’area e il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e sostanze stupefacenti.

Nel frattempo i primi controlli effettuati lungo le vie di uscita hanno già prodotto decine di denunce per guida in stato di ebbrezza, guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con conseguente ritiro della patente e sequestro dei veicoli.

(Immagine creata da AI)

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