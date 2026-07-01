Bastia Unbra, 1 lugklio 2026 – Il comune di Bastia Umbra inforna la cittadinanza che nella giornata di domani, giovedì 2 luglio, si svolgeranno le attività di verifica preventiva degli ordigni bellici, propedeutiche alla realizzazione dei lavori previsti in Piazza Buozzi a Ospedalicchio.
La verifica è necessaria per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei lavoratori prima dell’avvio di scavi o movimentazioni di terra in aree potenzialmente interessate, in passato, da attività di bombardamento.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la piazza sarà interessata da divieto di sosta e interdizione al traffico veicolare.
- Giovedì 2 luglio
- Dalle ore 7:00 alle ore 19:00
- Piazza Buozzi – Ospedalicchio
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e si ringrazia per la collaborazione.
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