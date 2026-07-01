Appuntamenti a Foligno e Volperino per raccontare il futuro delle aree rurali e dare voce ai cittadini

Foligno, 1 luglio 2026 – Il Comune di Foligno, partner del progetto europeo Rural Voices 2030, partecipa alla V edizione de “La Tribù di Augh – Il Richiamo della Tribù”, in programma il 3 e 4 luglio, portando all’interno di uno degli eventi di bikepacking più rappresentativi dell’Umbria una nuova esperienza di ascolto, dialogo e partecipazione: la Stazione Parlante di Rural Voices 2030.

Realizzata in collaborazione con FELCOS – Associazione di enti territoriali per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale e DOT Radio, la Stazione Parlante sarà un podcast radiofonico dal vivo che accompagnerà i due giorni della manifestazione raccogliendo storie, esperienze e testimonianze dedicate al futuro delle aree rurali. Il filo conduttore sarà quello che anima l’intero progetto: “Ogni territorio ha una storia da raccontare. Basta fermarsi ad ascoltare”.

La Stazione Parlante darà voce a cittadini, giovani, associazioni, istituzioni, ricercatori, ciclisti, affrontando temi come suolo, biodiversità, paesaggio, cambiamenti climatici, pari opportunità e nuove prospettive per le aree interne, attraverso interviste, dialoghi e approfondimenti. Il primo appuntamento è in programma venerdì 3 luglio, dalle 18.30 alle 22.30, a Palazzo Candiotti di Foligno, in occasione dell’apertura della “Tribù di Augh”. Sarà l’occasione per presentare le azioni pilota promosse dal Comune di Foligno nell’ambito di Rural Voices 2030, che coinvolgono la Zona Sociale 8 in un percorso di partecipazione e innovazione territoriale.

Dalla tutela della biodiversità e dei semi tradizionali alla valorizzazione del patrimonio rurale, dalla responsabilizzazione dei giovani alla narrazione dei territori, le iniziative sviluppate in collaborazione con scuole, comunanze agrarie, associazioni e comunità locali rappresentano un laboratorio diffuso di sostenibilità e cittadinanza attiva. La Stazione Parlante si sposterà poi sabato 4 luglio a Volperino, dalle 18 alle 19, dove accompagnerà l’arrivo dei partecipanti al villaggio della Tribù con una diretta dal vivo dedicata ai racconti del viaggio, alle esperienze vissute lungo il percorso e al dialogo con le comunità locali.

Il podcast sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma YES! di FELCOS (https://yes.felcos.it), consentendo di seguire incontri e interviste anche a distanza. L’iniziativa rappresenta un’occasione per mettere in relazione sport, ambiente, cultura e cittadinanza attiva, dimostrando come una manifestazione dedicata alla mobilità lenta possa diventare anche uno spazio di riflessione collettiva sulle sfide e sulle opportunità dei territori rurali.

La partecipazione del Comune di Foligno a Rural Voices 2030 si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo territoriale che valorizza la Zona Sociale n. 8 come spazio di collaborazione tra aree urbane, montane e rurali. Attraverso percorsi educativi, comunità del cibo, comunanze agrarie, laboratori partecipativi e iniziative culturali, il progetto rafforza reti locali capaci di coinvolgere giovani, istituzioni, scuole e realtà associative nella costruzione di nuovi modelli di sostenibilità, inclusione e cura del territorio. Rural Voices 2030 – Engaging Young Rural European Citizens in a Gender Responsive Approach to Soil Protection è un progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma DEAR (Development Education and Awareness Raising) e realizzato da un partenariato di 12 organizzazioni in 12 Paesi europei. Il Comune di Foligno partecipa al progetto con il supporto tecnico di FELCOS Umbria, promuovendo percorsi di partecipazione, educazione e sensibilizzazione rivolti alle giovani generazioni e alle comunità locali.

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