Spoleto, 1 luglio 2026 – Nell’ambito della sessantanovesima edizione del Festival dei Due Mondi, domani, giovedì 2 luglio, alle ore 10, nella sede della Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, si tiene l’inaugurazione della mostra Spoleto 1965, work in progress e una conferenza dal titolo Festival dei due Mondi, nascita di unvmito, per offrire una prima sintesi dei filoni di ricerca attivati in questi ultimi anni sull’argomento da alcune università italiane, grazie anche agli studi promossi e ai volumi pubblicati dalla stessa Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, parallelamente all’esplorazione e riordino di rassegne stampa, archivi fotografici e fondi archivistici conservati presso privati o istituzioni cittadine.

L’iniziativa è promossa dall’Archivio di Stato di Perugia – Sezione di Spoleto con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Fondazione Festival dei Due Mondi, della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini” e dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Alla conferenza portano i saluti istituzionali Andrea Sisti Sindaco del Comune di Spoleto e Presidente Fondazione Festival dei Due Mondi; Caterina Fontanella, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica Umbria; Cinzia Rutili, Direttrice Archivio di Stato di Perugia; Daniele Cipriani, direttore artistico del Festival Dei Due Mondi; Luca Benedetti, Presidente Ordine dei Giornalisti Umbria; Giovanni Parapini Direttore Rai Sede Regionale per l’Umbria; interventi: Antonella Manni Storico dell’arte e giornalista; Paolo Bianchi, Responsabile Sezione Archivio di Stato – Spoleto; Roma; Donatella Orecchia, Eleonora Luciani, Rodolfo Sacchettini, Università Tor Vergata, Roma: presentazione dei saggi sul Festival dei Due Mondi pubblicati sulla rivista scientifica “S/Confine” (PRIN 2022 Theatre Festivals between Local and Global. Rethinking Theatre and Performance in Italy from the 1950s to the 1970s).

Modera: Moreno Cerquetelli, giornalista. Con questa iniziativa la Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto continua a promuovere la ricerca sulle origini del Festival dei Due Mondi. Attraverso una conferenza e una mostra, si ripercorrono momenti straordinari di storia per rileggere le origini della manifestazione. La mostra “Spoleto 1965, work in progress”, a cura della Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto, è allestita nei locali dell’istituzione archivistica (Largo G. Ermini, 1), visitabile dal 2 al 30 luglio 2026 (lunedì, ore 9-13:30 e 15-17; martedì ore 9-13:30; mercoledì ore 9-13:30; giovedì ore 9-13:30 e 15- 17; venerdì 9-13:30).

(2)