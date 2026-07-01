Domani, 2 luglio, a San Mariano di Corciano la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del progetto promosso dall’Associazione Uno in Più

Perugia, 1° luglio 2026 – La scrittura come strumento di incontro e la felicità come chiave per raccontare il valore delle differenze. È questo il cuore della prima edizione del concorso letterario “Un Autentico Capolavoro”, che sarà presentata domani, giovedì 2 luglio, alle ore 10, nella sede dell’Associazione Uno in Più – Sindrome Down Corciano ETS, a San Mariano di Corciano.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Uno in Più, nasce per diffondere una cultura dell’inclusione e della partecipazione, mettendo al centro la ricchezza delle diversità e il potere delle storie di creare relazioni, abbattere pregiudizi e costruire comunità più accoglienti. Il concorso è rivolto agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché agli adulti dai 18 anni in su.

Alla conferenza stampa interverranno la presidente dell’Associazione Uno in Più, Silvia Boccolacci, il consigliere regionale Cristian Betti, la vice sindaca del Comune di Corciano Sara Motti, l’assessora del Comune di Corciano Giordana Tomassini, l’assessore del Comune di Corciano e presidente della Filarmonica di Solomeo Stefano Gabrielli, l’assessora del Comune di Perugia Costanza Spera e il consigliere provinciale Sandro Pasquali.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il concorso, le modalità di partecipazione e il percorso che da anni l’Associazione Uno in Più porta avanti per promuovere l’autonomia, l’inclusione sociale e il pieno protagonismo delle persone con sindrome di Down.

Al termine della conferenza è previsto un momento di confronto con i giornalisti e un coffee break offerto dall’associazione.

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