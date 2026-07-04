Il 5 luglio va in scena “Caravaggio, un genio ribelle” con Paolo D’Anna, mentre l’11 luglio sarà inaugurata la mostra “Francesco… la Metamorfosi” di Alberto Alunni

Montone, 4 luglio 2026 – È ricca di appuntamenti l’estate a Montone. In attesa dell’attesissimo Umbria Film Festival, in programma dal 15 al 19 luglio, il borgo si prepara a vivere due iniziative dedicate all’arte, alla cultura e alla spiritualità, capaci di offrire al pubblico occasioni di riflessione e di emozione.

Il primo appuntamento è in programma domani, domenica 5 luglio, alle ore 17.30, nella suggestiva Chiesa di San Francesco, con lo spettacolo “Caravaggio, un genio ribelle”, scritto e interpretato da Paolo D’Anna. Un viaggio coinvolgente tra luci e ombre per ripercorrere la vita straordinaria e tormentata di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, e scoprire l’uomo dietro il genio, la sua inquietudine, la sua ribellione e l’eredità artistica che ancora oggi continua ad affascinare il mondo. Un racconto intenso, capace di trasportare il pubblico in un universo fatto di passione, bellezza e arte immortale. L’ingresso è libero e, al termine della serata, tutti i partecipanti riceveranno un omaggio da parte dell’autore.

Il secondo appuntamento si terrà invece sabato 11 luglio alle ore 18.30, nel Chiostro di San Francesco, con l’inaugurazione della mostra “Francesco… la Metamorfosi”, percorso artistico di Alberto Alunni dedicato alla figura di San Francesco nel ricordo degli ottocento anni dalla sua morte.

La mostra si compone di nove opere in ferro, attraverso le quali l’artista racconta i momenti più significativi della vita del Santo: passaggi interiori, svolte spirituali, ferite e rivelazioni che hanno segnato il suo cammino umano e religioso. Ogni opera sarà accompagnata da una frase autentica di San Francesco, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza non solo artistica ma anche profondamente spirituale, capace di invitare il visitatore alla riflessione e alla trasformazione interiore.

In occasione dell’inaugurazione sarà inoltre presentato il cortometraggio ispirato alla mostra, realizzato da Michele Girelli in collaborazione con Gaia Fiorucci, un ulteriore tassello di un progetto che unisce arte, memoria e contemporaneità.

Entrambi gli appuntamenti sono promossi dal Comune di Montone.

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