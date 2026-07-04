Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in località Bologni. Imponente dispositivo di soccorso con squadre provenienti dall’Umbria e dalla Toscana e l’intervento dei mezzi aerei

Castiglione del Lago, 4 luglio 2026 – Le fiamme hanno iniziato a divorare campi e vegetazione nel primo pomeriggio, trasformando in pochi minuti un’area della campagna di Castiglione del Lago in un fronte di fuoco che ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. L’allarme è scattato alle 13.40 in località Bologni, dove i Vigili del Fuoco hanno avviato una complessa operazione per contenere l’incendio e impedire che il rogo si estendesse alle aree circostanti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Castiglione del Lago e Città della Pieve, immediatamente impegnate nelle operazioni di spegnimento. Considerata l’estensione dell’incendio e le condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione delle fiamme, il dispositivo di soccorso è stato rapidamente potenziato con l’arrivo di ulteriori unità dalla sede centrale di Perugia e, nell’ambito della collaborazione interregionale, dai distaccamenti di Montepulciano e Cortona.

Per raggiungere le zone più impervie, dove i mezzi terrestri incontrano maggiori difficoltà operative, è entrato in azione anche l’elicottero Drago VF 70, decollato dalla base di Arezzo, che sta effettuando lanci d’acqua mirati sui punti più critici dell’incendio. È stato inoltre richiesto l’intervento di un velivolo della flotta aerea nazionale, destinato a rafforzare l’azione di spegnimento dall’alto.

A coordinare le operazioni sul campo è il direttore delle operazioni di spegnimento, che sta dirigendo uomini e mezzi impegnati nel contenimento del rogo e nella tutela delle aree esposte al rischio.

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