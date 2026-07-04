Incontro in Comune promosso dalla Commissione Spirito di Assisi su lotta alla droga e cooperazione internazionale

Assisi, 4 luglio 2026 – Il ministro della giustizia e del diritto della Colombia, Jorge Ivan Cuervo Restrepo, in visita il 3 luglio 2026 ad Assisi per conoscere da vicino la città di San Francesco e per un confronto sul tema delle politiche antidroga per la costruzione della pace, promosso dalla Commissione Spirito di Assisi. È stato accolto dal sindaco Valter Stoppini, insieme alla presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, presenti anche don Tonio Dell’Olio, presidente della Commissione Spirito di Assisi, Ligia Quessep, ambasciatrice della Colombia in Italia, Ivan Velasquez, ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede, rappresentanti di forze dell’ordine del territorio e di associazioni assisane impegnate nella cooperazione.

Nel corso dell’incontro, è stato ricordato il valore delle relazioni internazionali e della diplomazia come strumenti necessari per costruire pace, fraternità e solidarietà. Sul fronte della lotta alla droga, è stato evidenziato il rinnovato impegno della Colombia contro il narcotraffico per costruire un futuro migliore in un Paese fortemente provato da violenza e tensioni sociali dovute proprio all’illegalità. “Un impegno – ha detto don Tonio Dall’Olio – che ha bisogno della solidarietà internazionale, anche alla luce del nuovo corso politico che si è aperto nel Paese dopo le elezioni presidenziali dello scorso mese”.

Il sindaco Valter Stoppini ha sottolineato come “la lotta contro le mafie e la costruzione della pace non siano problemi di un singolo Stato, ma sfide globali che richiedono alleanze e impegno a tutti i livelli perché un’alternativa alla violenza è assolutamente possibile”. Ha quindi ribadito come “ancora una volta da Assisi sia partito un messaggio forte di speranza e di attenzione concreta verso temi fondamentali”.

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