Mercoledì 8 luglio la presentazione ufficiale in diretta streaming
Bastia Umbra, 4 luglio 2026 -L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che mercoledì 8 luglio 2026, a partire dalle ore 11:00, si terrà la presentazione ufficiale di Municipium, la nuova app del Comune di Bastia Umbra pensata per rendere più semplice, diretto e immediato il rapporto tra cittadini ed Ente.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine social di Municipium, dando così a tutti i cittadini la possibilità di seguire la presentazione e conoscere nel dettaglio le funzionalità della piattaforma.
L’app Municipium è già scaricabile gratuitamente e accessibile ai cittadini, che possono fin da ora iniziare a utilizzarla selezionando il Comune di Bastia Umbra all’interno dell’applicazione.
La presentazione dell’8 luglio sarà l’occasione per illustrare in maniera completa tutte le principali funzioni disponibili, grazie all’intervento del Gruppo Maggioli, che accompagnerà cittadini e utenti nella scoperta dei servizi offerti dalla piattaforma.
Il programma dell’evento prevede i saluti istituzionali del Sindaco Erigo Pecci a partire dalle ore 11:00 e a seguire la presentazione dell’app Municipium fino alle 11:30.
Con Municipium, il Comune di Bastia Umbra mette a disposizione della comunità un nuovo strumento digitale per avere sul proprio smartphone notizie, comunicazioni, avvisi e servizi utili.
Tra le principali funzionalità dell’app:
- Comunicazioni in tempo reale, attraverso notifiche push per ricevere avvisi importanti, aggiornamenti istituzionali, allerte e informazioni di pubblica utilità;
- Segnalazioni facili e veloci, con la possibilità di inviare al Comune segnalazioni, anche allegando fotografie;
- Informazioni e aggiornamenti dal Comune, sempre disponibili in un unico spazio digitale;
- Eventi e appuntamenti, per restare aggiornati sulle iniziative in programma nel territorio comunale;
- Servizi utili per i cittadini, accessibili direttamente da smartphone.
Scaricare l’app è semplice: basta cercare “Municipium” su App Store o Google Play Store, installarla gratuitamente e selezionare Comune di Bastia Umbra.
Per non perdere aggiornamenti, avvisi e comunicazioni importanti, si invita inoltre ad attivare le notifiche push.
L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a scaricare l’app e a seguire la presentazione in diretta streaming sulle pagine social di Municipium:
Facebook: https://www.facebook.com/municipiumapp
YouTube: https://www.youtube.com/@municipiumapp9960
Municipium rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione digitale del Comune di Bastia Umbra, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle informazioni, migliorare la comunicazione istituzionale e favorire un rapporto sempre più diretto tra Comune e cittadini.
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