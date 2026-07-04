Il presidente Presciutti: “Prendersi cura di questi luoghi significa dare valore allo sport, ai giovani e alla comunità”. Il sindaco Sisti: “L’intervento consentirà di risolvere definitivamente le criticità legate alla copertura della struttura”

Spoleto, 4 luglio 2026 – Sono in arrivo dalla Provincia di Perugia 300 mila euro per il palazzetto “Don Guerrino Rota” di Spoleto. Le risorse, stanziate dall’Ente con fondi propri derivanti dall’avanzo di amministrazione, consentiranno di realizzare un importante intervento di manutenzione straordinaria della copertura del Palarota, struttura di riferimento per le attività scolastiche e sportive della città.

Il finanziamento è stato inserito nelle recenti variazioni di bilancio approvate dal Consiglio provinciale e permetterà di intervenire su una struttura che negli anni ha manifestato ripetute infiltrazioni. A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Provincia e del Comune di Spoleto, è infatti emersa la necessità di un intervento complessivo sulla copertura e sui pannelli di tamponatura laterali, il cui stato di conservazione richiede opere di manutenzione straordinaria.

L’intervento prevede l’impermeabilizzazione della copertura e la sostituzione dei pannelli di tamponatura laterali, con l’obiettivo di garantire la piena efficienza e la sicurezza dell’impianto. Il progetto è attualmente in fase di redazione, mentre l’avvio dei lavori è previsto all’inizio del 2027.

Realizzato nel 1987, il Palarota è una delle più importanti strutture sportive del territorio spoletino. Con una superficie coperta di circa 1.500 metri quadrati, il palazzetto è costituito da una struttura portante in acciaio con tamponature in parte in cemento armato prefabbricato e vetro e in parte con pannelli coibentanti. Ogni giorno ospita le attività scolastiche nelle ore mattutine e, nel pomeriggio, quelle delle associazioni sportive del territorio, rappresentando un luogo di aggregazione e socialità di fondamentale importanza per la comunità.

“Con questo intervento – dichiara il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti – continuiamo a investire in maniera concreta sulla sicurezza e sulla qualità del patrimonio provinciale. Il Palarota è una struttura strategica per la città di Spoleto e per l’intero territorio, perché unisce la funzione scolastica a quella sportiva e sociale. Garantire luoghi sicuri, efficienti e adeguati significa investire nelle nostre comunità, nei giovani e nelle associazioni che ogni giorno animano questi spazi. Le risorse stanziate consentiranno di mantenere il palazzetto in efficienza e sicurezza, confermando l’impegno della Provincia nella tutela e nella valorizzazione degli edifici e degli impianti che svolgono un servizio essenziale per il territorio”.

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha espresso soddisfazione per il finanziamento destinato al Palarota e per l’attenzione riservata dall’amministrazione provinciale: “è senza dubbio positiva la notizia del finanziamento di 300 mila euro destinato al Palarota, un intervento atteso e necessario che consentirà di risolvere definitivamente le criticità legate alla copertura della struttura, garantendone piena funzionalità e sicurezza. Voglio ringraziare il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, e l’Amministrazione provinciale per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra città e per aver scelto di destinare risorse proprie ad un impianto importante per Spoleto. Questo investimento conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni per dare risposte concrete ai bisogni del territorio e valorizzare strutture che svolgono una funzione educativa, sportiva e sociale di primaria importanza”.

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