Perugia, 06 luglio 2026 – Domani 7 luglio, alle ore 10, nella Sala riunioni della sede di Terni della Regione Umbria (via Aurelio Saffi n. 6), è in programma la firma di due protocolli d’intesa per la gestione degli interventi urgenti in caso di aggressione nei confronti dei professionisti sanitari e socio-sanitari.

Gli accordi saranno siglati tra la Regione Umbria e la Prefettura di Perugia, la Prefettura di Terni, le aziende Usl Umbria 1, Usl Umbria 2 e l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Per il protocollo con la Prefettura di Perugia firmeranno: la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il Prefetto Francesco Zito, il Direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, il Direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Roberto Noto, il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso.

Per il protocollo con la Prefettura di Terni firmeranno la Presidente Proietti, il Prefetto Antonietta Orlando, il Direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Roberto Noto.

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