Sono stati costruiti da studenti, diplomati e docenti. La mostra rientra all’interno di uno scambio accademico e culturale tra la Colombia e l’Italia

PERUGIA, 6 luglio 2026 – – All’Egea Store di Perugia (via Ritorta, 5-7) sabato scorso è stata inaugurata la mostra “Sonidos de Colombia: la escuela de lutería del Conservatorio del Tolima” (visitabile fino al 11 luglio negli orari di apertura del negozio di dischi) che espone 13 strumenti costruiti da studenti, diplomati e docenti della scuola di Liuteria del Conservatorio del Tolima, nata con l’obiettivo di rispondere alla necessità di formare professionisti specializzati nella costruzione e nel restauro degli strumenti ad arco in Colombia.

In occasione di Umbria Jazz 2026, l’Egea propone così, fino all’11 luglio, anche una settimana di appuntamenti dedicati alla musica, ai libri e alla cultura jazz. Tra presentazioni editoriali, ascolti guidati e incontri internazionali, lo store offrirà uno spazio di approfondimento e dialogo, aperto a tutti. Quest’anno per la prima volta dalla riapertura, lo spazio Egea ospiterà quindi pure una mostra internazionale di liuteria colombiana.

Il programma si è aperto pertanto con l’esposizione che rientra all’interno di uno scambio accademico e culturale tra la Colombia e l’Italia (Scuola di Liuteria di Cremona, il Conservatorio di Bologna, Rimini e Cesena), in particolare anche con Perugia: già da due anni il ponte creato tra le due nazioni ha permesso a giovani studenti colombiani di venire a studiare in Umbria, di partecipare alle Clinics del Berklee organizzate da Umbria Jazz e ai corsi di italiano dell’Università per Stranieri di Perugia. E’ prevista in un prossimo futuro anche una collaborazione con il Conservatorio di Perugia.

“Sonidos de Colombia” presenta violini, viole e violoncelli che raccontano la nascita della liuteria professionale in Colombia e testimoniano il lavoro della prima generazione di liutai formati nel Paese. Ogni strumento rappresenta il punto di arrivo di un percorso di studio e di pratica artigianale, nel quale la conoscenza dei materiali, la precisione costruttiva e la ricerca della qualità acustica si fondono con la sensibilità personale di ciascun autore. In essi convivono il rispetto della tradizione e la volontà di costruire una nuova identità della liuteria colombiana.

“Sonidos de Colombia” non documenta soltanto la qualità di questi strumenti: racconta la nascita di una comunità di giovani liutai che, grazie alla formazione ricevuta, sono oggi chiamati a custodire, sviluppare e trasmettere un sapere fino a pochi anni fa assente nel Paese.

Gli strumenti riuniti in questa esposizione sono, dunque, molto più di opere artigianali: sono la testimonianza concreta di un progetto culturale che ha trasformato una visione in realtà e il segno tangibile dell’inizio di una nuova storia. In essi risuonano non solo la voce della tradizione liutaria, ma anche il futuro della liuteria colombiana.

La Scuola di Liuteria del Conservatorio del Tolima, istituita nel 2020 e avviata ufficialmente nel 2021, è diventata il primo corso professionale di liuteria del Paese e uno dei pochi presenti in America Latina. La sua creazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Conservatorio del Tolima, il Ministero della Cultura della Colombia e l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” di Cremona. Questa cooperazione ha consentito di sviluppare un percorso formativo ispirato alla tradizione liutaria cremonese e adattato alle esigenze del contesto colombiano.

La Scuola ha sede a Ibagué, conosciuta come la Capitale Musicale della Colombia, e fa parte dello storico Conservatorio del Tolima, istituzione fondata agli inizi del XX secolo e punto di riferimento nazionale per la formazione musicale. L’introduzione del corso di liuteria ha ampliato la missione del Conservatorio, affiancando alla formazione degli interpreti quella dei costruttori e restauratori di strumenti musicali.

Il programma offre una preparazione completa che unisce lo studio delle proprietà acustiche del legno, le tecniche tradizionali di costruzione di violini, viole, violoncelli e contrabbassi, il restauro degli strumenti e l’acustica musicale, sotto la guida di maestri liutai colombiani e italiani. La Scuola mantiene inoltre uno stretto rapporto con la tradizione di Cremona, considerata la culla della liuteria classica.

Nel 2024, il Conservatorio ha celebrato il conseguimento del titolo da parte della prima classe di liutai professionisti formati in Colombia, un traguardo storico per lo sviluppo della liuteria nel Paese. Alcuni dei diplomati hanno successivamente proseguito la loro formazione a Cremona grazie al sostegno del Conservatorio Tolimense e dell’Istituto “Antonio Stradivari”, consolidando ulteriormente lo scambio accademico e culturale tra Colombia e Italia.

Il programma degli appuntamenti negli spazi del negozio di dischi perugino proseguirà domenica 5 luglio (ore 19), con il clarinettista perugino Gabriele Mirabassi che presenterà “Verso Sud” (EGEA Records, 2025), un viaggio sonoro tra jazz e tradizioni del Mediterraneo, dopo il concerto alla Sala Podiani per Umbria Jazz delle ore 15 che sarà realizzato proprio con strumenti colombiani.

Il giorno successivo, lunedì 6 luglio (ore 19), sarà ospite dello spazio Diana Arévalo del Conservatorio del Tolima, che parlerà della prima Scuola di Liuteria Colombiana.

Martedì 7 luglio (ore 19) sarà la volta del contrabbassista Pietro Paris, che parlerà del suo ultimo album “Folk Traffik” (Encore, 2025): durante l’incontro sarà presentato in anteprima anche “As We Endure”, primo lavoro discografico curato dall’Associazione “Hat & Beard APS” di cui Paris è il presidente.

Mercoledì 8 luglio (ore 17.30) Francesco Cataldo Verrina presenterà i libri su Miles Davis e John Coltrane, per omaggiare i cento anni dalla nascita dei due musicisti.

Gli ultimi due appuntamenti vedranno la partecipazione del musicista romano Nihil, che venerdì 10 luglio (ore 17.30) parlerà del disco “Nihil Land” edito da Le Vele (2026); infine sabato 11 luglio (ore 17.30) Nico Gori presenterà il disco “Nico Gori 6tet. Music around the clarinet” (EGEA Records, 2026).

Gli eventi saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lo store sarà invece aperto dal 1 al 12 luglio con il seguente orario: dalle ore 11 alle 13.30 e dalle 15 alle 20.30.

Info e contatti

EGEA STORE – Via Ritorta, 5-7 – Perugia

store@egearecords.it / tel. 075 8683776

www.egearecords.it

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