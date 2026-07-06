Terni, 6 luglio 2026 – Ieri a Roma si e’ disputata la quinta Edizione del campionato italiano nazionale monomarca zeugo hw base di subbuteo tradizionale .
L’ evento e’ stato organizzato dalla Federazione italiana Sportiva Calcio tavolo ,dall’ Opes Italia Settore nazionale subbuteo ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dalla lega nazionale subbuteo.
La competizione e’ stata ospitata presso l’ elegante location ” la casa dell’ Aviatore”.
Il giocatore Ternano l’ aveva detto che nel tabellone gold il suo obiettivo principale era confermarsi dopo la vittoria del 2025.
Dopo il secondo posto nel girone eliminatorio frutto due pareggi e una vittoria .
I due pareggi si sono verificati con il risultato di zero a zero con il romano Scannavini e di uno a uno con il romano Patrizio lazzaretti .
Poi Perotti vince 1 a 0 con Gargano di Latina .
Con questi risultati si qualifica per la categoria Oro , vince 1 a 0 con il Ternano Alessandro Arca , poi vince 3 a 0 con il romano De Maggi.
In semifinale vince 1 a 0 contro il romano Bacigalupo.
Nella Finalissima perde per 2 a 1 contro Giuseppe Zaccardo di Empoli .
Peccato per il giocatore Ternano che sfiora il bis , cominque buon secondo posto che conferma ancora il buon periodo di Perotti sul panno verde.Per la cronaca la categoria Platinum viene vinta dal perugino Santanicchia , la categoria Gold dall’ empolese Zaccardo ,la categoria Silver da Gargano di Latina e la categoria Bronze’ dal romano Mochi.
E’ ufficiale il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct sabato 11 Luglio firmerà in Toscana il trasferimento con il club del Castelfiorentino in provincia di Firenze per la prossima stagione 2026-2027 in Fisct.
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