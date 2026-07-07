Comune pubblica avviso per individuare associazione del ‘Terzo settore’ per gestione servizi di vigilanza per scuole e manifestazioni

Foligno, 7 luglio 2026 – Il Comune di Foligno ha comunicato l’intenzione di acquisire, con un avviso, manifestazioni d’interesse per l’individuazione di un’associazione del cosiddetto “Terzo settore” cui affidare la gestione dei servizi di vigilanza in prossimità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e di supporto in occasione di manifestazioni o eventi. Il servizio si articola in servizio di vigilanza all’entrata ed uscita degli alunni dalla scuola presso gli attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi, supporto informativo e logistico in occasione di manifestazioni o eventi che si svolgono in città.

Le associazioni interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Foligno, Piazza della Repubblica 10 – 06034 – Foligno (PG) con le seguenti modalità: direttamente con consegna a mano del plico presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sportello per il Cittadino, sito in Piazza della Repubblica 8 (Piano terra del Palazzo Comunale), a mezzo del servizio postale o mediante servizi privati di recapito postale; a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.foligno@postacert.umbria.it

La presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione, dovrà essere presentata entro le ore 24 del 22 luglio. Maggiori informazioni sul sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it

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