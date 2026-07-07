Foligno, 7 luglio 2026 – Il Comune di Foligno, in qualità di capofila della Zona Sociale 8, ha pubblicato il bando per la concessione di contributi economici destinati alle famiglie con almeno 4 figli con età inferiore a 26 anni di cui almeno uno minorenne. Il contributo concesso è pari a 150 euro per ogni figlio minore di diciotto anni presente nel nucleo.
Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a 4, con età inferiore a 26 anni conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto;
essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona Sociale 8 (Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina);
essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno 5 anni anche non continuativi;
essere cittadini italiani; cittadini comunitari; cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, esclusi i titolari di visto di breve durata; avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a 36mila euro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro giovedì 20 agosto.
Per maggiori informazioni e per presentare domanda, visitare il sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it
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