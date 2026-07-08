La Rosetta di Perugia si aggiudica in via provvisoria l’asta pubblica indetta dall’Asp Rossini, proprietaria dell’immobile. Obiettivo: un progetto a cinque stelle

Assisi, 8 luglio 2026 – Assisi si prepara a voltare pagina per uno dei suoi alberghi più rappresentativi. Dopo anni di chiusura e vicende giudiziarie che ne hanno segnato la storia recente, l’Hotel Subasio è vicino ad avere un nuovo gestore e un progetto di rilancio destinato a riportarlo tra le strutture di punta dell’accoglienza cittadina.

La Rosetta srl, società con sede ad Assisi che gestisce l’Hotel Cristallo e opera anche a Perugia con l’Hotel La Rosetta, si è aggiudicata in via provvisoria l’asta pubblica indetta dall’Asp Rossini, proprietaria dell’immobile. L’azienda è stata l’unica a presentare un’offerta per ottenere il diritto di superficie dell’albergo per i prossimi settant’anni.

La base d’asta era fissata a quattro milioni di euro. La Rosetta ha rilanciato di mille euro, cifra sufficiente per conquistare l’aggiudicazione provvisoria, poi recepita con la delibera di aggiudicazione definitiva approvata dal Consiglio di amministrazione dell’Asp Rossini.

L’obiettivo dell’operazione è ambizioso: trasformare lo storico albergo che si affaccia sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco in una struttura ricettiva a cinque stelle, valorizzando una posizione tra le più prestigiose della città serafica.

Fondato nella seconda metà dell’Ottocento dalla famiglia Rossi, il Subasio ha rappresentato per decenni uno dei punti di riferimento dell’ospitalità assisana. La sua attività si è interrotta circa dieci anni fa, quando un’interdittiva antimafia nei confronti del gestore determinò la revoca delle licenze da parte dell’allora sindaca di Assisi, oggi presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

Per il consigliere regionale e presidente della Commissione Antimafia, Fabrizio Ricci (Avs), la prossima riapertura dell’albergo assume anche un forte valore simbolico. «La notizia della prossima riapertura dell’Hotel Subasio di Assisi, divenuto uno dei luoghi simbolo del contrasto alle infiltrazioni mafiose in Umbria, è un fatto di grande importanza. È la dimostrazione che la fermezza e la determinazione nell’azione amministrativa, nel pieno rispetto della legalità, alla lunga pagano sempre», sottolinea.

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