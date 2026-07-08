Nel suggestivo cortile dell’ex Collegio Vitale Rosi dal 9 luglio al 7 agosto

Spello, 8 luglio 2026 – Prende il via domani, giovedì 9 luglio, Sotto il cielo di Spello, la rassegna cinematografica organizzata da Anonima Impresa Sociale – PostModernissimo Perugia, con il patrocinio del Comune di Spello, che per un mese trasformerà il suggestivo cortile dell’ex Collegio Vitale Rosi, in una suggestiva arena cinematografica all’aperto.

La prima serata, con inizio delle proiezioni alle ore 21.15, è dedicata al film Dove i frati volano scritto e diretto dalla regista umbra Carolina Boco, un volo nella terra di San Francesco, dei frati, del lavoro e della devozione contadina, ripercorsi attraverso le opere dell’artista umbro Norberto Proietti, in arte Norberto. L’ingresso è gratuito e sarà presente la regista che presenterà il film al pubblico. La programmazione dei prossimi giorni prevede per venerdì 10 luglio, Pecore sotto copertura, di Kyle Balda, sabato 11 luglio Norimberga, di James Vanderbilt e domenica 12 luglio La grazia, di Paolo Sorrentino.

Dopo il successo della prima edizione, la rassegna torna quest’estate con un’offerta ancora più ampia: accanto ai titoli più attesi del cinema italiano e internazionale e ai grandi classici amati da tutte le generazioni, trovano spazio anche proposte pensate per i più piccoli. Il cartellone, però, va oltre la semplice programmazione cinematografica: proiezione dopo proiezione, l’arena diventa uno spazio dove la comunità si ritrova, si confronta e vive insieme l’esperienza del grande schermo. A rendere speciale questa edizione sarà soprattutto la possibilità, per il pubblico, di incontrare da vicino registi e protagonisti del mondo del cinema, ospiti di serate pensate come veri momenti di confronto e approfondimento, arricchite anche da presentazioni di progetti e iniziative legate al territorio.

Non mancheranno inoltre alcune serate a ingresso gratuito, pensate per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e rendere il cinema un’esperienza condivisa e accessibile a tutta la cittadinanza.

Il programma completo e l’acquisto dei biglietti sono disponibili al seguente link: https://shorturl.at/6TdpP

Per le serate a ingresso gratuito non è prevista prevendita.

(2)