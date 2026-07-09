Domani, venerdì 10 luglio, ore 17.00 – Sala della Vaccara, Perugia

Perugia, 9 luglio 2026 – Rifondazione Comunista in collaborazione con il comitato umbro acqua pubblica e il coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune, vi invita ad un incontro pubblico di approfondimento e confronto dedicato al tema dell’acqua come bene comune e diritto fondamentale, nonché al più ampio tema della tutela dei beni comuni e della gestione pubblica dei servizi essenziali.

L’evento intende offrire ai cittadini uno spazio di discussione sui principi della partecipazione democratica nella gestione delle risorse collettive, sulle conseguenze dei processi di privatizzazione dei servizi pubblici e sulle prospettive di una gestione orientata all’interesse generale, alla sostenibilità e alla giustizia sociale.

Attraverso il contributo di esperti del mondo accademico e di rappresentanti di associazioni e comitati impegnati nella difesa dell’acqua pubblica, saranno approfonditi gli aspetti giuridici, istituzionali e sociali legati alla tutela dei beni comuni, favorendo il dialogo tra cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Interventi:

– Elisabetta De Persio – Comitato Umbro Acqua Pubblica;

– Enrico Carloni – Professore di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Perugia;

– Massimo Rossi – Coordinamento Marche Acqua Bene Comune.

L’obiettivo è quello di promuovere informazione, partecipazione civica e confronto pubblico su temi di rilevante interesse collettivo.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, a ingresso libero e gratuito.Info e prenotazioni

rifondazionepg@gmail.com

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