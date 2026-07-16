La Lega Volley Femminile ha ufficializzato le 17 squadre che parteciperanno al prossimo campionato. Ammessa anche la squadra del Presidente Bartoccini: “L’iscrizione è la certificazione della bontà del nostro operato. Puntiamo alla promozione”

Perugia, 16 luglio 2026 – Le Black Angels Perugia conoscono ufficialmente le avversarie del prossimo campionato. Nei giorni scorsi la Lega Volley Femminile ha ufficializzato le squadre che andranno a sfidarsi nella Serie A2 Fineco 2026-2027. Come previsto, si tratterà di un campionato ‘dispari’ con 17 partecipanti e un turno di riposo a giornata. Un torneo lungo e dispendioso che Perugia punta a vivere da protagonista.

“Non ci nascondiamo – ammette il Presidente Antonio Bartoccini (nella foto) – perché è chiaro l’obiettivo di provare a conquistare nuovamente la serie A1. Sarà una stagione molto intensa, con tante partite. Non sarà facile tenere la vetta fino alla fine, ma abbiamo i mezzi per poterlo fare. Durante il mercato abbiamo allestito un roster competitivo, che miscela bene esperienza, talento e gioventù. Chiaramente sarà il campo a decretare la bontà o meno del nostro operato. Siamo convinti di aver lavorato bene e del fatto che lo staff e le giocatrici risponderanno al meglio”.

Quella dell’iscrizione al campionato per il Presidente Bartoccini non è solo una pura formalità.

“E’ la certificazione della bontà con cui opera la società sul piano finanziario e amministrativo. Siamo una realtà consolidata all’interno della Lega Volley Femminile, con 10 anni consecutivi tra serie A1 e serie A2. Una società sana e il primo tassello su cui costruire un movimento sportivo di un certo livello”.

ECCO LE SEDICE AVVERSARIE DELLE BLACK ANGELS – Akademia Sant’Anna (ME), Altino Volley (CH), Clai Imola Volley (BO), Dragons Volleyball Offanengo (CR) , Futura Volley Giovani (VA), Leonessa Volley Altamura (BA), Marsala Volley (TP), Olio Pantaleo Volley Fasano (BR), Pallavolo Pinerolo (TO), Pallavolo Vallecamonica Sebino (BG), Roma Volley Club (RM), Trentino Volley (TN), Volleyball Casalmaggiore (CR), Volley Fratte (PD) e Volley Melendugno (LE). A completare l’elenco della Serie A2, confermata la partecipazione del Club Italia.

COPERTURA MEDIATICA ANCORA PIU’ AMPIA – La Rai si conferma partner per la copertura in chiaro. Con un accordo senza precedenti, invece, DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo, trasmetterà l’intera regular season fino ai Playoff Scudetto del massimo campionato italiano, la Coppa Italia Frecciarossa, la Supercoppa Italiana e il meglio della LVF A2 Fineco. Non solo. Con l’obiettivo di portare la magia del volley femminile di vertice a più persone possibile, si potrà seguire la LVF A1 Fineco e la LVF A2 Fineco anche attraverso i social della Lega, dei club e delle giocatrici: per la prima volta in Italia, tre partite a giornata durante la Regular Season verranno trasmesse non solo sui canali ufficiali della Lega Volley Femminile, ma anche sui canali social dei club impegnati nei match e su quelli delle giocatrici, permettendo a sempre più tifosi, curiosi e appassionati, di seguire le gesta delle pallavoliste spaziando tra più modalità di fruizione.

(11)