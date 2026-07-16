L’Asl avvia la profilassi per i contatti

Perugia, 16 luglio 2026 – Un nuovo caso di meningite riaccende l’attenzione delle autorità sanitarie umbre. Un paziente residente a Marsciano è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Perugia dopo la diagnosi di meningite da meningococco, una forma batterica che richiede l’immediata attivazione delle misure di prevenzione per limitare il rischio di diffusione.

La segnalazione è stata trasmessa dalla direzione ospedaliera al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. Le condizioni cliniche del paziente sono stabili e non destano particolare preoccupazione, ma il protocollo previsto in questi casi è scattato senza esitazioni. Gli operatori sanitari hanno infatti avviato l’indagine epidemiologica per ricostruire la rete dei contatti stretti del paziente, che saranno sottoposti, in via precauzionale, alla profilassi antibiotica.

La meningite da meningococco si trasmette attraverso le goccioline respiratorie emesse con tosse, starnuti o contatti ravvicinati e, proprio per questo, l’individuazione tempestiva delle persone esposte rappresenta uno degli strumenti più efficaci per interrompere la catena del contagio.

Diversa, invece, la situazione registrata a Città di Castello, dove un paziente è risultato affetto da meningite da enterovirus. Anche lui è ricoverato e in buone condizioni di salute, ma questa forma della malattia non richiede alcuna profilassi per i contatti.

Nei giorni scorsi, sempre nell’Alta Valle del Tevere, erano stati segnalati altri due episodi di meningite da Toscana Virus, un’infezione anch’essa priva di indicazioni per la profilassi antibiotica, confermando come le diverse forme di meningite richiedano approcci sanitari differenti in base all’agente responsabile.

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