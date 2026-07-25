Tre domeniche di spettacoli gratuiti ad agosto: il 9, il 23 e il 30 con compagnie e artisti di teatro contemporaneo e urbano che animeranno gratuitamente i giardini con spettacoli per tutte le età. L’iniziativa, nata dai commercianti della zona e organizzata dall’associazione “La Maestra Patrizia Aps

Spoleto, 25 luglio 2026 – Tornano ad accendersi le luci dei giardini di Piazza Vittoria. Per tre domeniche del mese di agosto, Il 9, il 23 e il 30, lo storico spazio verde del centro cittadino ospiterà l’evento “La meraviglia delle sere d’estate”, una mini rassegna di spettacoli gratuiti dedicata a famiglie, bambini, ragazzi e adulti di ogni età, con compagnie e performance di teatro contemporaneo e urbano provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa, voluta dai commercianti della zona e organizzata dall’associazione “La Maestra Patrizia Aps”, è patrocinata dal Comune di Spoleto ed è stata inserita dall’amministrazione comunale nella programmazione di “Accade d’estate a Spoleto e nei borghi 2026”, il cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione comunale per l’estate spoletina.

Il primo appuntamento in programma è previsto per domenica 9 agosto con Sphera del Teatro di Carta, elegante spettacolo di teatro delle ombre all’interno di un igloo scenico, accompagnato dalle esibizioni di giocoleria, equilibrismo e mangiafuoco del Circo Karakasciò.

Domenica 23 agosto sarà la volta della luna, protagonista di una serata di osservazione astronomica con i telescopi professionali degli esperti di Vega Skywatching. Ad arricchire il programma, lo spettacolo “Pulcinella sulla luna” e una performance di bolle di sapone.

Chiude la rassegna, domenica 30 agosto, lo spettacolo di sand art “Notte di sabbia e luce” di Andrea Arena, preceduto da un aperitivo musicale con il duo “Baldo e Papero” presso Il Piccolo Bar.

Dietro il cartellone di spettacoli, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa dalle ideatrici della manifestazione, Emanuela Balducci e Irene Mariani, c’è una storia più grande, quella di un quartiere che ha deciso di riprendersi il proprio spazio pubblico.

“Abbiamo voluto fortemente promuovere questa iniziativa perché crediamo che i giardini di piazza della Vittoria debbano tornare ad essere un luogo vissuto e condiviso dalla comunità – ha dichiarato Emanuela Balducci – Con Irene, che ha svolto un lavoro straordinario nell’organizzazione, ci siamo confrontate a lungo e abbiamo sentito l’esigenza di fare qualcosa di concreto creando occasioni di incontro e socialità per restituire la piazza ai cittadini e riportarvi le famiglie e i bambini. Sappiamo che il cambiamento richiederà tempo, ma questo è un primo passo importante. Il vicesindaco Danilo Chiodetti ci ha aperto le porte e noi vogliamo fare in modo che la collaborazione con l’amministrazione vada avanti anche dopo queste iniziative”.

“Desidero innanzitutto ringraziare l’associazione ‘La Maestra Patrizia’, che ci ha sostenuto fin dall’inizio, insieme a tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto, contribuendo concretamente alla sua realizzazione – ha aggiunto Irene Mariani – L’obiettivo è offrire alla città qualcosa di bello, un’occasione per vivere insieme uno spazio pubblico attraverso momenti di cultura, musica e condivisione. Abbiamo scelto un titolo che richiama il concetto della meraviglia perché il nostro desiderio è trasformare questi giardini in un luogo capace di sorprendere, emozionare e far stare bene le persone, restituendo loro tutta la bellezza che meritano. Chiaramente c’è bisogno che la gente partecipi e che prenda parte a queste iniziative”.

“Abbiamo subito colto il valore della proposta che ci hanno fatto Irene ed Emanuela – ha spiegato il vicesindaco Danilo Chiodetti – perché tutto questo nasce dal desiderio di chi vive e lavora ogni giorno accanto a questi giardini di vederli tornare ad essere un luogo vissuto dalla comunità. Il nostro sostegno è totale perché crediamo che l’unica risposta possibile sia rendere viva la collaborazione tra cittadini, associazionismo e istituzioni”.

“L’area di piazza della Vittoria è stata ed è tutt’ora oggetto di diversi interventi – ha concluso il sindaco Andrea Sisti – L’idea di Irene ed Emanuela rientra a pieno titolo nel concetto di rigenerazione urbana che stiamo attuando come amministrazione, quindi non siamo qui solo per dare sostegno a questa manifestazione ma anche per raccogliere il loro invito a lavorare insieme per restituire pienamente questo spazio alla città”.

Presente anche il presidente di Confcommercio Spoleto, Tommaso Barbanera:”Questi giardini rappresentano un pezzo della memoria collettiva di Spoleto, perché sono stati per generazioni luogo di giochi, passeggiate e incontri. È proprio che i commercianti della zona hanno scelto di sostenere questa manifestazione, investendo tempo ed energie per restituire vita e bellezza ad uno spazio identitario della città”.

Info evento:

www.chemeravigliaeventi.it

info@chemeravigliaeventi.it

Tel: 3203693459 (Irene Mariani)

Giardini di Piazza Vittoria, Spoleto

9 – 23 – 30 agosto

Ingresso libero e gratuito

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