Gli appuntamenti in programma dal 24 luglio al 1° agosto

Spoleto, 25 luglio 2026 – Prosegue il calendario di “Accade d’estate a Spoleto e nei borghi”, la manifestazione organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni della città, che coinvolge il centro storico ed i borghi del territorio.

Venerdì 24 luglio è in programma la IIIª Tappa del Giro dell’Umbria, organizzata dall’ASD GS Umbria e Bici. La partenza è prevista alle ore 16.00 dal parcheggio antistante la chiesa di San Pietro, con arrivo a Monteluco.

Il programma riprenderà sabato 25 luglio alle ore 18.15 con ‘Tommy e Fausto. Un’oretta di spoletinità’, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Monteluco all’ingresso del Bosco Sacro. Domenica 26 luglio si prosegue con due appuntamenti previsti alle ore 18.00. Alla Casina dell’Ippocastano si terrà l’evento musicale “Microfono aperto”, promosso dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”, con la band “Cosmiko” composta da Marko Cesaretti (batteria), Claudio Cesaretti (chitarra), Luca Frangiosa (chitarra), Stefano Miozzi (basso), Serena Ruggeri (corista) e Alessia Cimarelli (cantante). Al Bosco Sacro di Monteluco l’appuntamento sarà con la Compagnia Teatro della Fama di Gubbio che presenterà ‘Istoria de Lupo e Francesco’.

Mercoledì 30 luglio si aprirà alle ore 17.00 con l’incontro tematico “Erboristeria con Ira Archilei” alla Casina dell’Ippocastano. Alle ore 18.00 spazio al recital “Tre donne, dal mito alla scena. Parole e musica tra Spoleto e i suoi Borghi. Antigone – la forza delle idee”, scritto e interpretato da Rita Charbonnier con Gabriele Francioli Ocenelli. La serata proseguirà alle ore 21.00 nel parco pubblico “Francesco Cesarini e Geremia Duranti” di San Giacomo con il concerto della Spoleto sul Palco Band.

Giovedì 31 luglio, alle ore 22.00 in piazza Garibaldi, protagonista sarà la musica con Nostalgia 90, spettacolo dance a ingresso gratuito.

Il calendario proseguirà venerdì 1° agosto con numerosi appuntamenti. Alle ore 18.00, alla Casina dell’Ippocastano, si terrà la presentazione del libro “Nero Trasimeno” di Roberto Rapastella, organizzata dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti”. Alla stessa ora, lungo il Giro della Rocca, è in programma l’happening di lettura per l’infanzia “Storie della LiberBici. Juke Books: storie alla carta”, con Michele Volpi, dedicato alle famiglie.

Alle ore 21.00 il quartiere Le Casette ospiterà il Trekking letterario alle Casette, un viaggio nella memoria del quartiere attraverso i racconti di Maura Coltorti e Antonella Quondam Girolamo.

Sempre alle ore 21.00, in piazza Garibaldi, si svolgerà il DJ Set “Spoleto sotto le stelle”, in ricordo di Stelvio Gauzzi. La giornata si concluderà alle ore 21.30 alla Casina dell’Ippocastano con l’esibizione del Gruppo Folcloristico Spoletino.

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