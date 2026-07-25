All’alba in azione Canadair ed elicottero

ASSISI, 25 luglio 2026 – – Una lunga notte di lavoro per fermare il fronte del fuoco che ha minacciato il versante sottostante Assisi, nell’area del Bosco di San Francesco. Intorno alla mezzanotte l’incendio di bosco e sottobosco è stato dichiarato sotto controllo grazie al massiccio intervento delle squadre impegnate sul terreno.

La propagazione delle fiamme è stata arrestata, ma le operazioni non sono ancora concluse. Restano infatti alcuni piccoli focolai nel sottobosco e braci ancora attive su alcune ceppaie, dove i Vigili del Fuoco e il personale dell’AFOR stanno concentrando le attività di spegnimento e bonifica per scongiurare nuove riprese dell’incendio.

Grande l’impegno del dispositivo di soccorso, schierato per proteggere le infrastrutture e i siti più esposti, tra cui abitazioni e un convento, che non hanno mai corso rischi concreti grazie al tempestivo intervento delle squadre operative.

Il dispositivo iniziale, composto da quattro partenze dei Vigili del Fuoco e due squadre dell’AFOR, è stato ulteriormente rafforzato nel corso della notte con l’invio di un’altra squadra dei Vigili del Fuoco, affiancata dal Capoturno Provinciale e dal Funzionario di Guardia, che hanno assunto il coordinamento tattico e la direzione tecnica delle operazioni di spegnimento.

Sul luogo dell’emergenza hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione anche il sindaco di Assisi, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco e i dirigenti della Regione Umbria e dell’AFOR.

In vista delle prime luci del giorno è già stato predisposto un nuovo piano operativo. Sarà attivata in anticipo la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), mentre il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) coordinerà l’eventuale impiego della flotta aerea antincendio.

Sono già stati preallertati un Canadair e un elicottero, pronti a decollare all’alba qualora si rendesse necessario intervenire sui focolai residui localizzati nelle aree più impervie, dove le squadre di terra incontrano maggiori difficoltà di accesso.

L’obiettivo è completare la bonifica dell’area ed eliminare ogni possibile punto di riaccensione, mettendo definitivamente in sicurezza uno dei luoghi più suggestivi del territorio assisano.

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