Il sindaco Stoppini: “Rogo estinto ed emergenza rientrata. Grazie a vigili del fuoco e a tutte le forze intervenute”

Assisi, 25 luglio 2026 – Il Bosco FAI di San Francesco ad Assisi è intatto e regolarmente aperto al pubblico, con tutti i sentieri praticabili. Non è stato interessato dall’incendio di ieri sera, che si è propagato in zone di campagna limitrofe ed è stato subito circoscritto e quindi domato”.

Lo precisa in una nota il sindaco di Assisi Valter Stoppini, che ieri notte e stamattina ha seguito sul posto la gestione dell’emergenza, che ha visto in prima linea Vigili del Fuoco, Agenzia forestale regionale (AFOR), Polizia locale, Carabinieri, Polizia, personale del Comune di Assisi e della Regione Umbria.

“Stamattina – sottolinea il primo cittadino – il rogo è stato estinto, grazie anche all’impiego di un elicottero che ha effettuato diversi lanci di acqua per spegnere alcuni residui di braci su alcune ceppaie, in punti in cui non era agevole arrivare con squadre a terra. L’emergenza è rientrata, si stanno effettuando verifiche circa le possibili cause delle fiamme. Si sono registrati danni alla vegetazione, non a persone o strutture. Desidero ringraziare tutte le forze dell’ordine e tutto il personale impegnati, nelle operazioni necessarie a spegnere l’incendio che sono state delicate e complesse. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e di tutte le altre squadre è stato fondamentale. Un ringraziamento alla Regione Umbria e alla presidente Stefania Proietti per aver messo a disposizione l’elicottero intervenuto stamattina”.

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