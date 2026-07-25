Delegazioni provenienti da Slovenia e Lettonia in visita all’impianto di trattamento dei rifiuti di Valle Umbra Servizi. Al centro dell’incontro innovazione, sostenibilità ambientale, tecnologie e buone pratiche per la transizione ecologica

di GILBERTO SCALABRINI

FOLIGNO, 25 luglio 2026 – L’Europa guarda a Foligno per studiare da vicino un modello di gestione dei rifiuti che punta su innovazione, sostenibilità ed economia circolare. L’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) di Casone ha aperto le proprie porte a una delegazione internazionale proveniente da Slovenia e Lettonia, interessata a conoscere tecnologie, processi e buone pratiche sviluppate da Valle Umbra Servizi nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Alla visita hanno preso parte i rappresentanti del GAL sloveno Razovni Center of Slovenia e del GAL lettone Aizkraukles Rajona Partnership, accompagnati dal GAL Valle Umbra e Sibillini, nell’ambito del progetto Erasmus+ “SUST-ENT – Green skills to support the sustainability of rural enterprises”, iniziativa dedicata allo scambio di competenze e alla diffusione di modelli di sviluppo sostenibile per le piccole e medie imprese delle aree rurali.

Ad accogliere gli ospiti sono stati il presidente di Valle Umbra Servizi, Paolo Arcangeli, il direttore del servizio Igiene Ambientale Danilo Vivarelli e i tecnici dell’azienda. Prima della visita all’impianto, la delegazione ha seguito una presentazione dedicata al sistema di gestione dei rifiuti adottato nei 22 Comuni serviti da Valle Umbra Servizi, con approfondimenti sui principi dell’economia circolare, sulla gerarchia europea dei rifiuti e sulle strategie aziendali per la sostenibilità ambientale.

Il percorso all’interno del TMB ha consentito ai partecipanti di seguire l’intero ciclo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato: dall’arrivo dei mezzi e dallo scarico nelle fosse di ricevimento alla triturazione e apertura dei sacchi, fino alla separazione meccanica delle diverse frazioni. Particolare attenzione è stata dedicata al recupero dei metalli ferrosi e dell’alluminio, destinati al riciclo, e al processo di biostabilizzazione della componente organica, durante il quale il materiale viene movimentato, aerato e umidificato per almeno 28 giorni, così da ridurne il volume e contenere odori ed emissioni.

La visita è proseguita nella sala comandi, dove la delegazione ha osservato il funzionamento dei sistemi automatizzati, dei nastri di selezione, del carroponte e degli impianti di insufflaggio dell’aria. I tecnici hanno illustrato anche i principali sistemi di tutela ambientale presenti nel sito, dalle linee di aspirazione ai filtri per l’abbattimento delle polveri, fino alle torri di lavaggio dell’aria e al biofiltro destinato al trattamento delle emissioni odorigene.

Tra i temi affrontati anche il recente revamping dell’impianto, realizzato da Valle Umbra Servizi con un investimento di 4,7 milioni di euro, che ha interessato l’intera linea di trattamento migliorandone efficienza, sicurezza, prestazioni energetiche e capacità di contenimento degli impatti ambientali.

Operativo dal 1994 e sviluppato su un’area di circa quattro ettari, l’impianto di Casone rappresenta oggi uno snodo strategico del sistema territoriale di gestione dei rifiuti, trattando il rifiuto urbano indifferenziato prodotto nei 22 Comuni serviti da Valle Umbra Servizi.

L’incontro si è concluso con un confronto tra esperienze europee e modelli organizzativi differenti, confermando quanto la cooperazione internazionale possa accelerare la diffusione di competenze e tecnologie a sostegno della transizione ecologica. Un messaggio che si è accompagnato a un richiamo altrettanto chiaro: impianti moderni ed efficienti sono fondamentali, ma la vera sfida resta quella di ridurre la produzione dei rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata, affinché sempre meno materiali debbano arrivare al trattamento finale.

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