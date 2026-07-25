Perugia, 25 luglio 2026 – “Una nuova stagione per la cultura sta per iniziare, con risorse mai viste prima e una organizzazione chiara, precisa e puntuale che permetterà a tutti gli operatori di poter programmare e gestire le proprie attività nel migliore dei modi. Una rivoluzione copernicana, dunque, che oggi al Teatro Morlacchi di Perugia, con la presentazione del calendario dei bandi, prende forma concretamente e che diventerà ufficialmente la più grande riforma mai realizzata nel campo della cultura.

Un cambio di rotta sostanziale, voluto dalla presidente Stefania Proietti e dal vicepresidente Tommaso Bori, e sostenuto con convinzione da tutti i partiti del Patto avanti, che ritengono la cultura strumento fondamentale di crescita, emancipazione ed evoluzione. Elementi che saranno, necessariamente, un enorme volano economico come testimonia l’Umbria dell’ultimo anno e mezzo. Ecco dunque che da luglio a novembre partiranno i bandi che sosterranno tutto il mondo della cultura, dalle rievocazioni alle imprese creative, dai musei al live club, solo per fare qualche esempio.

Strumenti in campo triennali, che alternati a quelli annuali, muoveranno complessivamente 31 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Crediamo in una regione in cui la cultura possa contare su continuità, libertà di accesso e stabilità. Puntiamo sulle reti e sull’innovazione. Per questo non possiamo che essere orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi, un lungo percorso partecipativo e inclusivo, la ‘Chiamata alle arti’, culminato con la presentazione del calendario dei bandi, per il quale ringraziamo anche gli uffici, per il grande lavoro di messa a terra dell’obiettivo di fare dell’Umbria una terra in cui la cultura torna al centro”.

Così in una nota i partiti del Patto avanti.

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