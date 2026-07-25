Perugia, 25 luglio 2026 . Il Lions Club Perugia Host ha avuto il piacere di accogliere i giovani provenienti da diverse nazioni il 22 luglio nell’ambito del Programma Youth Camps & Exchange – Distretto Lions 108 L.

Un viaggio tra i popoli, l’anima dello Youth Camps & Exchange

Vedere Palazzo Gallenga Stuart attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze arrivati da ogni angolo del mondo è un’emozione che non si dimentica. Nel cuore di Perugia, tra le sale cariche di storia dell’Università per Stranieri, le barriere linguistiche e culturali si sciolgono in un istante, lasciando spazio a sorrisi, sguardi di stupore e a una spontanea sintonia.

Il Programma Youth Camps & Exchange del Distretto Lions 108 L non è semplicemente uno scambio giovanile, è un vero e proprio cantiere di pace. Ogni passo tra le bellezze della nostra terra diventa l’occasione per condividere storie, tradizioni e sogni. Accogliere questi giovani significa offrire loro, e a noi stessi, la prova tangibile che il dialogo interculturale è la chiave per un futuro migliore.

“Accompagnarli in questo percorso significa credere fermamente che la pace tra i popoli non sia un’utopia, ma un cammino da percorrere insieme, un passo alla volta. Un sentito ringraziamento all’Ateneo, al Rettore Prof. Valerio De Cesaris, alla Prof.ssa Dianella Gambini per la straordinaria disponibilità e per la sensibilità dimostrata – ha detto il Presidente del Lions Club Perugia Host Stefano Mosca – è stata un’esperienza straordinaria che incarna alla perfezione i valori lionistici, la promozione del dialogo interculturale, l’intesa profonda tra i popoli e la costruzione della pace attraverso la conoscenza reciproca”.

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