Perugia, 25 luglio 2026 – Come ogni anno, Perugia celebra il Sant’Anello. Anche quest’anno, infatti, l’Anello, che secondo la narrazione fu il dono che San Giuseppe fece a Maria per il loro sposalizio, verrà esposto da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto 2026, presso la Cappella di San Giuseppe nella Cattedrale di San Lorenzo di Perugia. L’evento avrà inizio appunto il 29 luglio quando si svolgerà la suggestiva “Calata”: un esponente del mondo ecclesiastico e uno di quello civile (Comune) azioneranno un complesso meccanismo seicentesco a forma di nuvola argentea che farà scendere il reliquiario all’interno del quale è contenuto l’Anello.

La cerimonia della “Calata” sarà officiata dall’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Mons. Ivan Maffeis oltre che dai membri della Confraternita del Sant’Anello. Per tutti i restanti giorni, l’Anello rimarrà esposto a fedeli, turisti e cittadini la mattina dalle 8:30 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:00. Per cinque giorni, quindi, ci sarà l’opportunità di venerare questo Anello che, nel corso di tutti questi anni, è diventato un vero e proprio oggetto di culto. Ogni anno, infatti, sono moltissimi i pellegrini (in particolar modo provenienti dall’America Latina, ma non solo) che si recano nel capoluogo umbro semplicemente per ammirare questo prezioso oggetto o per pregare davanti ad esso.

La storia del Sant’Anello

Secondo la narrazione, dopo essere stato per quasi cinque secoli a Chiusi, nel 1473, il Sant’Anello fu trafugato da frate Vinterio di Magonza. Ricercato dai chiusini, durante la fuga fu bloccato di notte, nei pressi di Perugia, da una fittissima nebbia che lo costrinse a fermarsi in città. Da questo furto scaturì una vera e propria guerra tra le due città che richiese l’intervento di Papa Sisto IV, il quale decise in favore dell’attuale capoluogo umbro. Nel 1488 il Sant’Anello viene definitivamente trasferito dal Comune alla Cattedrale. Per celebrare questo passaggio, venne commissionato al famoso pittore Pietro Vannucci detto il Perugino il celebre ‘Sposalizio della Vergine’, attualmente esposto al museo di Caen, in seguito alle requisizioni napoleoniche.

L’opera è stata sostituita con la tela del francese Giovan Battista Wicar (1825). Divenuto un vero e proprio oggetto di culto, due volte all’anno – il 29 luglio per celebrare il trasferimento dell’Anello dal Comune alla Cattedrale e il 12 settembre in occasione della festa della Madonna delle Grazie protettrice di Perugia – l’Anello viene esposto alla venerazione dei fedeli.

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