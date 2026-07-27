«Nessuno ci ha chiamati, siamo venuti e basta». Dopo l’alluvione hanno ripulito la storica chiesa invasa dall’acqua. Il racconto del parroco don Cristiano Antonietti, la vicinanza del vescovo Felice Accrocca e le storie di una città che, tra fango e devastazione, ha scelto di reagire

dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 27 luglio 2026 – Quando il fango colava ancora dalle pareti di Santa Maria Infraportas e il fonte battesimale giaceva sommerso, i primi a impugnare scope e secchi sono stati i fedeli sorpresi dalla furia dell’acqua durante la Messa. La mattina dopo erano di nuovo lì. Con loro c’erano suore, giovani, pensionati e famiglie intere. Nessuno aveva ricevuto un ordine. Era bastato un messaggio nella chat della parrocchia lanciato da don Cristiano Antonietti.

Dentro la chiesa il rumore delle scope aveva ormai sostituito quello dell’acqua. Mani sporche di fango, stivali inzuppati e secchi che passavano di mano in mano raccontavano meglio di qualsiasi parola la risposta di una comunità che aveva deciso di non arrendersi. C’era chi ripuliva il pavimento, chi rimetteva al loro posto le statue dei santi, chi liberava i tappeti dalla melma. Tutti con lo stesso obiettivo: restituire dignità a uno dei luoghi più amati della città.

Don Cristiano Antonietti segue i volontari tra le navate ancora segnate dall’alluvione e ripercorre le ore dell’emergenza. «Domenica, dopo che la chiesa è stata invasa dall’acqua, non si è visto nessuno del Comune. Nemmeno un agente della Polizia Locale, che abitualmente presidia la piazza. Abbiamo chiamato più volte anche il 115, ma i Vigili del Fuoco, impegnati contemporaneamente in decine di interventi in tutta la città, non sono riusciti a raggiungerci».

In quei frangenti non è mancata la vicinanza del vescovo di Foligno, monsignor Felice Accrocca, che ha telefonato al parroco per esprimere solidarietà e incoraggiare lui e i volontari impegnati nella pulizia della chiesa.

Nel frattempo il centralino dei Vigili del Fuoco era preso d’assalto dalle richieste di soccorso provenienti da tutta Foligno, mentre le squadre lavoravano senza sosta su decine di interventi.

Fuori dalla chiesa la città continua a fare i conti con i segni lasciati dalla bomba d’acqua che, in appena quindici minuti, ha trasformato strade e piazze in torrenti. Garage, cantine e abitazioni sono stati invasi dall’acqua. I Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino hanno effettuato oltre sessanta interventi con il supporto di venti uomini arrivati dai comandi di Assisi e Perugia.

Tra le aree più colpite c’è via Scuola Arti e Mestieri. Nelle villette a ridosso della scuola media “Piermarini” l’acqua ha invaso garage e piani interrati nel giro di pochi minuti.

«Non è la prima volta che succede – racconta un residente –. Abbiamo montato le paratie, ma non sono bastate. Le caditoie non sono riuscite a smaltire una quantità d’acqua simile».

Il racconto trova conferma nelle parole di un altro abitante: «L’acqua ha iniziato a filtrare da sotto la porta. In un attimo il corridoio si è allagato e il flusso è precipitato in cantina. Eravamo in cinque con i secchi, ma era una battaglia impossibile. Continuava ad arrivare».

L’alluvione ha raggiunto anche i locali interrati dell’ospedale San Giovanni Battista, riportando alla memoria il violento allagamento del 2017 e riaprendo il tema della messa in sicurezza della città.

Tra le navate di Santa Maria Infraportas una giovane volontaria continua a lavorare con lo spazzolone e il panno assorbente. «Sono stata mossa dal desiderio di dare una mano concreta con la forza delle braccia», racconta. Gli aloni lasciati dal fango sembrano non voler abbandonare la navata. È un lavoro silenzioso, fatto più di pazienza che di forza. Centimetro dopo centimetro, ogni segno cancellato restituisce un frammento della chiesa alla sua comunità. Nessuno ha chiesto cosa dovesse fare. Ognuno si è semplicemente messo al lavoro.

Quando anche l’ultimo segno del fango sarà cancellato e l’alluvione sarà soltanto un ricordo, Santa Maria Infraportas conserverà la memoria di quelle mani sporche di melma che, in silenzio, hanno restituito alla città uno dei suoi luoghi più amati.

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