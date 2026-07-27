Bilancio positivo per l’edizione 2026, premiata per la proposta capace di coinvolgere pubblici di tutte le età

Orvieto, 27 luglio 2026 – Tre giorni di musica, spettacolo e partecipazione che hanno animato Piazza del Popolo e il centro storico, confermando Orvieto Sound Festival come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate orvietana. Si chiude con un bilancio positivo l’edizione 2026 della manifestazione promossa dal Comune di Orvieto in collaborazione con Mea Concerti, con la direzione artistica di Pino Strabioli.

L’importante affluenza registrata nelle tre serate, dal 24 al 26 luglio, ha premiato una programmazione costruita intorno a una proposta artistica eterogenea e di qualità, capace di parlare a pubblici diversi attraverso generi musicali differenti. Un percorso che ha saputo mettere insieme musica d’autore, grandi interpreti della scena italiana e momenti di festa e condivisione, valorizzando Piazza del Popolo come luogo di incontro e partecipazione.

Ad aprire il festival è stata Serena Rossi con “SereNata a Napoli”, uno spettacolo che ha intrecciato musica e parole in un intenso omaggio alla città partenopea. La seconda serata ha visto protagonista la PFM – Premiata Forneria Marconi con il tour “Doppia traccia”, che ha alternato i grandi successi della band allo storico repertorio dedicato a Fabrizio De André. Gran finale con “We Love 2000”, il format che ha trasformato il centro storico in una grande occasione di aggregazione, tra le hit che hanno segnato un’intera generazione.

La scelta di proporre tre appuntamenti profondamente diversi tra loro si è rivelata vincente, offrendo esperienze capaci di coinvolgere sensibilità e fasce d’età differenti e confermando la volontà del festival di coniugare qualità artistica, tradizione musicale e intrattenimento in un contesto unico come quello di Orvieto.

«Dopo un anno di pausa – afferma il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – era importante ripartire proponendo una manifestazione capace di tenere insieme qualità artistica, varietà della proposta e sostenibilità economica, offrendo tre serate molto diverse tra loro che hanno saputo coinvolgere sensibilità e pubblici differenti. La risposta è stata incoraggiante e ci conferma quanto sia importante investire in eventi di livello che possano valorizzare uno scenario straordinario come Piazza del Popolo e il centro storico di Orvieto. Ringrazio Mea Concerti, il direttore artistico Pino Strabioli, tutti gli artisti, gli uffici comunali, le forze dell’ordine, la Protezione civile, i volontari e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Questa edizione segna una ripartenza significativa e rappresenta una nuova base su cui continuare a far crescere Orvieto Sound Festival come uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate orvietana e umbra».

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