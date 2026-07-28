La band toscana giovedì 30 luglio alla Rocca di Castiglione del Lago con la tappa umbra del format acustico “Talk & Live”, tra musica e racconto

Castiglione del Lago, 28 luglio 2026 – Tra storia, viaggi e canzoni anche i Negrita saranno ospiti di Moon in June, con la rock band toscana che sarà protagonista della tappa umbra del format acustico “Talk & Live”, tra musica e racconto, giovedì 30 luglio (ore 21) nella suggestiva cornice della Rocca Medievale di Castiglione del Lago.

A partire dal 22 luglio i Negrita sono tornati dal vivo per alcune date esclusive per uno spettacolo intimo e coinvolgente, in località affascinanti e ricche di storia. Tra queste anche la data di Castiglione del Lago. E se c’è un luogo affascinante e ricco di storia, quello è sicuramente la Rocca Medievale.

Dopo il grandissimo successo del tour in teatro nel 2025, la rock band toscana ha avviato un nuovo viaggio con serate che uniscono musica e racconto in una formula inedita in cui Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich saranno accompagnati, in alcuni momenti della scaletta, da Giacomo Rossetti (basso e tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina (percussioni).

Una scaletta composta dai loro grandi successi – “Cambio”, “Gioia Infinita”, “Mama maé”, “Ho imparato a sognare”, “Che rumore fa la felicità” e “Rotolando verso sud”, per citarne alcuni – e dai nuovi brani del recente undicesimo album “Canzoni per anni spietati”.

Il format darà ampio spazio alla musica dal vivo creando un dialogo tra esecuzioni e momenti di racconto, così da offrire al pubblico la possibilità di cogliere l’essenza più autentica della band. A chiacchierare con loro ci sarà Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, media partner del tour, che guiderà il percorso, con un racconto sia radiofonico che “on stage” sul palco.

I Negrita ripercorreranno così la loro storia artistica e personale, condividendo esperienze, aneddoti e ispirazioni: racconteranno il processo creativo dietro le loro canzoni, quali emozioni le alimentano e quali momenti hanno segnato il loro percorso, offrendo uno sguardo intimo e sincero sul loro viaggio musicale.

Parole e musica per trent’anni di rock vissuto e suonato senza compromessi, tra energia e riflessione, con l’irruenza della gioventù ma anche lo sguardo di insieme della maturità. Un racconto che è anche lucida riflessione sulla nostra società e sul nostro mondo, sospeso tra l’eco di Bob Dylan e l’anima più viscerale del rock and roll, offrendo anche l’occasione di riscoprire il sound energico e profondo della band toscana in una dimensione nuova e coinvolgente.

La stagione estiva di Moon in June è realizzata con il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Piegaro, Passignano, e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Per info, contatti e biglietti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it

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