Todi, 28 luglio 2026 – Prosegue il percorso di crescita di Democrazia Solidale in Umbria. Dopo la costituzione dei coordinamenti di Perugia e Corciano, nasce anche il coordinamento cittadino di Todi, affidato a Diego Carletti, segnando un ulteriore passo nel radicamento territoriale del movimento.

All’iniziativa hanno preso parte il Deputato Paolo Ciani, Segretario nazionale di DEMOS, il coordinatore regionale dell’Umbria e Vicepresidente della Provincia di Perugia Riccardo Vescovi.

«La crescita di DEMOS in Umbria dimostra che esiste uno spazio importante per una proposta politica che metta al centro le persone, le comunità e la qualità dell’amministrazione pubblica», ha dichiarato Paolo Ciani. «Dopo Perugia e Corciano, anche Todi entra a far parte di questo percorso. Continuiamo a costruire una rete di donne e uomini impegnati nei territori, convinti che partecipazione, solidarietà e buona politica possano rappresentare una risposta concreta alle sfide del nostro tempo.»

Per Riccardo Vescovi, «l’avvio del coordinamento di Todi rappresenta un nuovo tassello di un progetto che sta prendendo forma in tutta la regione. L’obiettivo è consolidare la presenza di DEMOS nei territori umbri e arrivare, attraverso il coinvolgimento di amministratori, professionisti, associazioni e cittadini, alla costruzione di un coordinamento regionale forte, rappresentativo e capace di interpretare le esigenze delle comunità locali.»

Il neo coordinatore cittadino Diego Carletti, promotore dell’iniziativa,

ha sottolineato come «questa esperienza nasca dalla volontà di offrire anche a Todi uno spazio aperto di partecipazione e confronto. Vogliamo costruire una presenza stabile, capace di ascoltare il territorio, dialogare con il mondo associativo e mettere in rete energie, competenze e disponibilità al servizio della città e dell’intera Umbria.»

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi che interessano il territorio, dal rafforzamento dei servizi sanitari e sociali al sostegno alle famiglie, dalle politiche per le aree interne alla partecipazione civica, ribadendo la volontà di costruire una proposta politica capace di coniugare solidarietà, sviluppo, prossimità e buona amministrazione.

Prossimo appuntando di Demos a Todi sarà a settembre per parlare di giovani.

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