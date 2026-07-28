Foligno, 28 luglio 2026 – La biblioteca comunale di Foligno, come ogni anno, ridurrà l’orario di apertura al pubblico nel mese di agosto. Ecco i dettagli.
Biblioteca centrale
4-8 agosto aperta solo la mattina dalle 9 alle 13 (lunedì 3 chiusura ordinaria)
10-15 agosto chiusa
18-22 agosto aperta solo la mattina dalle 9 alle 13 (lunedì 17 chiusura ordinaria)
Biblioteca ragazzi
chiusa dal 3 al 22 agosto
I libri per bambini e ragazzi potranno essere presi in prestito e restituiti alla biblioteca centrale.
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