Gubbio, 28 luglio 2026 – Un’articolata attività d’indagine dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Gubbio, durata diversi mesi, ha portato alla denuncia di 7 persone per abbandono incontrollato di rifiuti o gestione illecita, grazie a pattugliamenti ed appostamenti mirati.

Grazie all’attività investigativa svolta dai militari è stato possibile individuare i soggetti che scaricavano e abbandonavano materiali di ogni tipo, quindi rifiuti, trasformando intere porzioni di suolo in discariche abusive a cielo aperto. In particolare l’attenzione è stata posta su una strada vicinale che si dirama da sotto il nuovo cavalcavia della strada statale Contessa e che raggiunge le aree boscate soprastanti.

L’attività dei Carabinieri Forestali ha permesso di portare alla luce diverse condotte illecite che minacciavano il decoro e la salute pubblica del territorio. Tra i reati contestati figurano: l’abbandono incontrollato dei rifiuti, sia domestici che speciali, in aree isolate boschive e il trasporto abusivo dei rifiuti. Alcuni soggetti infatti, nel piazzale antistante il centro di raccolta Comunale, si facevano consegnare i rifiuti da ignari cittadini diretti proprio al Centro di Raccolta per smaltire regolarmente i propri rifiuti ed effettuavano poi il trasporto dei rifiuti senza le necessarie autorizzazioni e l’iscrizione all’Albo Nazionale Ge stor i Ambientali, al fine di selezionare i materiali di interesse.

Per i soggetti denunciati, tuttavia, le conseguenze non si sono limitate alla sola sfera penale: applicando le più recenti e severe norm ativ e, ai responsabili infatt i, che hanno trasportato e abbandonato i rifiuti mediante l’utilizzo di veicoli, è stata ritirata la patente di guida. Una misura punitiva e deterrente che colpisce direttamente la mobilità dei trasgressori. L’azione dei militari si inserisce in un quadro giuridico fortemente inasprito dalle recenti riforme legislative, in particolare dal pacchetto normativo noto come “Decreto Terra dei Fuochi” (D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 147).

Si invitano pertanto tutti i cittadini a non abbandonare i rifiuti nei boschi o nelle aree verdi del nostro territorio, ma di provvedere al corretto conferimento degli stessi presso il centro di raccolta Comunale.

I controlli dei Carabinieri Forestali proseguiranno senza sosta anche nei prossimi mesi. L’obiettivo non è solo quello di sanzionare a posteriori, ma di fare prevenzione in un territorio, come quello umbro, caratterizzato da un immenso patrimonio naturale e paesaggistico da difendere.

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