Cinque appuntamenti tra concerti e masterclass per animare il centro storico e valorizzare Villa Anita. La rassegna del Comune proseguirà anche nel periodo natalizio

Sigillo, 28 luglio 2026 – Cinque appuntamenti tra concerti e masterclass compongono il programma estivo de “La musica nell’aria“, la nuova rassegna promossa a Sigillo dall’Amministrazione comunale. Un percorso sonoro diffuso che accompagnerà il territorio attraverso le stagioni: dopo gli eventi estivi, infatti, il calendario proseguirà con nuove iniziative nel periodo natalizio, con l’obiettivo di valorizzare Sigillo attraverso la musica come elemento di identità, attrattività e coesione sociale.

La rassegna rientra nel progetto approvato dalla Giunta comunale e candidato all’Avviso pubblico del Gal Alta Umbria – P.A.L. 2023-2027, Azione A2-2 “Azioni di valorizzazione delle risorse produttive e culturali dell’Alta Umbria”. Dopo gli appuntamenti estivi, la programmazione proseguirà nei mesi autunnali e nel periodo natalizio, con iniziative diffuse nel centro storico e negli spazi di maggiore valore identitario.

La programmazione estiva nasce con una duplice finalità: animare il centro storico in un periodo in cui il borgo accoglie numerosi visitatori e offrire occasioni di incontro e cultura ai cittadini. Un ruolo centrale sarà affidato anche a Villa Anita, sede del Parco del Monte Cucco e luogo simbolo di Sigillo, che diventerà il principale spazio della rassegna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Ad aprire il cartellone, venerdì 31 luglio, sarà il concerto della band perugina degli 88 Folli che, con il suo cantautorato italiano ha condiviso, nel corso degli anni, il palco con artisti come i Modena City Ramblers, il Piotta, la Bandabardò, e i Nobraino. Un appuntamento dedicato, dunque, alla valorizzazione di una realtà musicale del territorio, a testimonianza della volontà di sostenere i talenti locali e rafforzare il legame tra la manifestazione e la comunità.

Il mese di agosto sarà invece caratterizzato da tre appuntamenti dedicati al jazz, con una proposta artistica di qualità pensata per arricchire l’offerta culturale e intercettare un pubblico di appassionati. Giovedì 6 agosto prenderà il via la masterclass con il pianista e compositore Ramberto Ciammarughi, riservata agli allievi della scuola di musica “Al Fondino”.

Venerdì 7 agosto sarà protagonista The Next Caterina Di Placido Aguacate, quartetto che propone classici della musica americana blues e soul dagli anni Cinquanta fino ad oggi, con un pizzico di improvvisazione dal sapore gospel.

Sabato 8 agosto si esibirà la pianista e compositrice marchigiana Elena Lodovici in duo con Nico Gori, portando sul palco il suo ultimo album “Bad and good times” (AlfaMusic, distribuito da Egea Music), arricchito con nuove parti strumentali e vocali; un sound che si muove nel jazz contemporaneo, tra contaminazioni pop, bebop, folk, r&b e musica classica . Entrambe le serate concertistiche saranno aperte dall’Ensemble Mario Castronari.

«Con “La musica nell’aria” vogliamo superare la logica del singolo evento – dichiara l’assessora alla Cultura Nadia Tittarelli – e costruire una proposta culturale continuativa, capace di dialogare con i diversi periodi dell’anno. La musica diventa così uno strumento per valorizzare i nostri luoghi, coinvolgere la comunità e rendere Sigillo sempre più attrattiva».

«Questa rassegna – aggiunge il sindaco Giampiero Fugnanesi – rappresenta un investimento sull’identità e sulla capacità di accoglienza del nostro territorio. Cultura, turismo e attività economiche locali possono rafforzarsi reciprocamente: vogliamo offrire occasioni di qualità ai cittadini e, nello stesso tempo, far conoscere Sigillo a un pubblico sempre più ampio».

A chiudere il programma estivo, il 20 agosto, sarà il concerto della Antonio Ballarano Band, che porterà a Sigillo un repertorio di musica leggera italiana capace di coinvolgere un pubblico trasversale e di concludere la rassegna estiva con un appuntamento all’insegna della partecipazione.

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