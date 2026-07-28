Dall’intuizione del padre Arnaldo alla consacrazione internazionale del vitigno simbolo dell’Umbria: tra innovazione, sostenibilità e amore per il territorio, il racconto di un imprenditore che ha trasformato un vino in un’identità

Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 28 luglio 2026 – Ci sono imprenditori che fanno crescere un’azienda e imprenditori che cambiano il destino di una terra. Marco Caprai appartiene a questa seconda categoria. Se oggi il Sagrantino è uno dei grandi vini italiani, capace di parlare tutte le lingue del mondo senza perdere l’accento di Montefalco, lo si deve al coraggio di chi, quarant’anni fa, credette che un vitigno quasi dimenticato potesse diventare il simbolo dell’Umbria del vino.

L’intuizione fu di suo padre Arnaldo, che nel 1971 lasciò il tessile per investire tra queste colline. Marco raccolse quella sfida trasformandola in un progetto fondato su ricerca, innovazione e valorizzazione del territorio. Da allora il Sagrantino non è più soltanto un vino: è un’identità.

L’appuntamento è tra i filari di Montefalco, immersi nella luce di un’estate rovente. Una brezza sfiora i grappoli ancora lontani dalla vendemmia e l’aria profuma di terra asciutta. In altre regioni si parla già di raccolta anticipata. Marco Caprai scuote appena la testa.

«Vendemmiare il 20 luglio? La natura ha tempi che non si possono abbreviare. Siamo nella fase dell’invaiatura: gli acini cambiano colore e si preparano lentamente alla vendemmia». Rialza lo sguardo. Il tono è pacato, quasi didattico, ma basta evocare il padre perché la voce cambi.

Se Arnaldo Caprai potesse tornare oggi tra questi filari, quale sarebbe la sua prima reazione?

Una foglia si stacca dalla vite e il vento la accompagna lentamente tra i filari. Per un istante resta in silenzio. «Papà ci ha lasciati solo pochi mesi fa. Fino all’ultimo ha seguito il lavoro in vigna. Era convinto che senza organizzazione ogni impresa disperdesse energie. Credo che ritroverebbe quell’ordine che considerava fondamentale. Altrimenti ci rimprovererebbe».

Riprendiamo a camminare. Il frinire delle cicale accompagna il passo mentre il ricordo lascia spazio all’imprenditore.

Quando avete capito che il Sagrantino poteva diventare un grande vino internazionale?

«La svolta arrivò nella seconda metà degli anni Ottanta. Capimmo che quel vitigno meritava una prospettiva diversa e scegliemmo di affidarci alla ricerca, coinvolgendo l’Università di Perugia e studiosi come Attilio Scienza e Alberto Valenti. Fu un investimento decisivo».

Una scelta che avrebbe cambiato il destino di Montefalco.

Tradizione e innovazione sono il vostro marchio di fabbrica. Quanto conta continuare a cambiare?

«Moltissimo. La mia formazione industriale mi ha insegnato a ragionare come una startup. Il futuro passerà sempre più attraverso tecnologia, robotica e intelligenza artificiale. Anche la scuola dovrà preparare i giovani a questa rivoluzione».

Caprai osserva per un momento il profilo del borgo. Una rondine attraversa veloce il filare.

«L’innovazione, però, non basta senza la cura del paesaggio. Il territorio è un patrimonio collettivo. Se oggi queste colline sono così belle è perché gli agricoltori le custodiscono ogni giorno».

È cresciuta anche l’identità di Montefalco?

«Basta confrontare la Montefalco di oggi con quella di quarant’anni fa. Il borgo dialoga con le cantine, i musei e l’accoglienza. È nato un sistema territoriale che prima non esisteva».

Si sente più produttore o ambasciatore dell’Umbria?

«Entrambe le cose. Resto un produttore, ma ogni bottiglia racconta questa regione nel mondo».

Che consiglio darebbe al Marco Caprai degli inizi? E quale sogno non ha ancora realizzato?

«Nessuno. Ognuno deve vivere la propria esperienza. Una certezza, però, l’ho maturata: la qualità è l’unica strada per competere nel mondo. E il vino non basta produrlo, bisogna saperlo raccontare e vendere. Quanto ai sogni, un imprenditore non smette mai di averne».

Che cos’è davvero la sostenibilità?

«Non è uno slogan. È equilibrio tra ambiente, economia e responsabilità sociale. Lo abbiamo dimostrato anche collaborando con la Caritas di Foligno, offrendo lavoro a persone richiedenti asilo già presenti sul territorio. È stata la dimostrazione che un’impresa può creare valore anche oltre il bilancio».

Il sole è ormai alto e le ombre si accorciano tra i vigneti. Il discorso si allarga ai mercati. «Il vino italiano vive una fase complessa. Tra dazi, tensioni geopolitiche e nuovi equilibri economici esportare è più difficile. L’Europa deve recuperare competitività e turismo, agricoltura e industria devono continuare a crescere insieme».

L’intervista finisce dove era iniziata, tra i filari. Una lieve brezza torna a muovere le foglie delle viti. I vigneti si distendono silenziosi sotto il cielo di Montefalco. Raccontano la stessa storia di Marco Caprai: quella di un uomo che, credendo nel Sagrantino, ha contribuito a cambiare il destino della sua terra.

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