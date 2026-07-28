La messa in scena, per la regia di Marco Michelon, giovedì 30 luglio alle 20.30. Prosegue il festival alla sala dei Notari tra recital, masterclass e concerti con orchestra

Perugia, 28 lug. 2026 – Mentre proseguono gli appuntamenti del Music Fest Perugia nel centro storico del capoluogo umbro, tra recital, masterclass e concerti con orchestra alla sala dei Notari, cresce l’attesa per la messa in scena de ‘Il flauto magico’ di Wolfgang Amadeus Mozart, in programma giovedì 30 luglio alle 20.30 al Teatro Pavone.

In una coinvolgente produzione semiscenica con la regia di Marco Michelon, l’opera sarà eseguita dall’Orchestra delle Cento Città, diretta dal maestro Eitan Globerson. Il cast internazionale, selezionato dal mezzosoprano e celebre insegnante di canto Eva Blahová, darà vita ai personaggi del capolavoro mozartiano. Ad accompagnare il pubblico nel racconto, una voce narrante nelle vesti dello stesso Mozart introdurrà e collegherà i momenti principali dell’opera in lingua italiana, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al teatro musicale. Lo spettacolo, prodotto da Peter Hermes e Tiziana Fabietti, rispettivamente direttore esecutivo e direttrice della sezione opera e voce del festival, vede la collaborazione della Grande Lirica Umbria. I biglietti sono disponibili su TicketItalia.

Nel programma del Music Fest Perugia proseguono i tanti appuntamenti a cui si può partecipare gratuitamente tutti i giorni alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori: marathon recital (ore 14), master recital (ore 19), e concerti con l’Orchestra delle Cento Città (ore 21) diretta a rotazione dai maestri Andrea Fornaciari e Alessandro Alonzi. Alle 18 invece ci sono le pubblic masterclass accompagnate da brevi conferenze rivolte non solo ai musicisti, ma aperte a tutti: lunedì 27 luglio con la violinista Haerim Elizabeth Lee, martedì 28 con il pianista Emanuele Savron, mercoledì 29 con il pianista Ilya Poletaev, il 30 luglio con il violinista Peter Zhang e il 31 luglio con il pianista Eitan Globerson. Di grande suggestione sono i concerti con Orchestra durante i quali si esibiscono anche celebri pianisti: lunedì 27 luglio Asaf Zohar, martedì 28 Mikhail Voskresensky e mercoledì 29 Haicong Ni.

Come sempre il Music Fest Perugia dà spazio ai giovani musicisti che durante questo festival hanno la possibilità di studiare ed esibirsi con grandi maestri e un assaggio di questo si avrà durante il master e young recital giovedì 30 luglio alle 19 di cui saranno protagonisti la professoressa di pianoforte Chi-Chen Wu e l’allievo Hechao Yang.

Chiusa la prima sessione il 31 luglio, in festival tornerà per la seconda dal 4 all’11 agosto.

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